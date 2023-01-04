«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في أمريكا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تعتزم الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، تعزيز نشاطها في سوق الولايات المتحدة من خلال إضافة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK)، اعتباراً من 24 أبريل المقبل. وترفع هذه الخطوة سعة الشحن الإجمالية التي توفرها الشركة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 600 طن أسبوعياً. وتتم خدمة الرحلات بواسطة طائرتي إيرباص A350 وبوينغ 787-9 دريملاينر، وهما من أكثر الطائرات كفاءة في العالم من حيث استهلاك الوقود، وبنسبة انبعاثات كربونية أقل عن الجيل السابق من الطائرات عريضة البدن.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: يأتي تسيير رحلتين مباشرتين في اليوم من مقر الشركة في أبوظبي إلى نيويورك استجابة للطلب المتزايد من العملاء. وتتكامل إضافة هذه الرحلات إلى نيويورك مع رحلات الاتحاد للشحن إلى الوجهات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة وشبكة خدمات النقل البري الشاملة، وتسيّر الاتحاد للشحن حالياً 11 رحلة أسبوعياً إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، حيث يرتفع العدد إلى 14 رحلة أسبوعية في 24 أبريل المقبل، بالإضافة إلى تسيير رحلات يومية إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو ومطار واشنطن دولس الدولي. كما تقوم الشركة بتسيير رحلتيّ شحن أسبوعياً إلى شيكاغو بطائرة بوينج 777 عبر أمستردام بدعمٍ شبكة من نقاط الشحن الأرضية.

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