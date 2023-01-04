32.4 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي في جلستين

المصدر: أبوظبي - وام

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عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 18.7 مليار درهم، فيما أغلق سوق دبي المالي مستقراً.

ووفق رصد (وام)، ارتفعت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ما يناهز 32.4 مليار درهم على مداري جلستي الاثنين والثلاثاء، مدعوماً بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المال والمرافق والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي من 3.218 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.237 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.65 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و580.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي .

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و197.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 295.8 مليون سهم عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة.

وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.67% و«ديوا» 0.44% و«شعاع كابيتال» 0.5% و«العربية للطيران» 1.38% و«تبريد» 0.33%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بـ 34.9 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» جاذباً نحو 31.1 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 25.7 مليونا .

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