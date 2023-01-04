%48.6 حصة المستثمرين الأجانب بتداولات سوق دبي في 2022

المصدر: دبي - البيان

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بلغت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيمة التداول بسوق دبي المالي 48.6% خلال العام 2022، ووصلت نسبة ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية إلى 19.1%، في مؤشرات أداء إيجابية للغاية تدعم حالة التفاؤل بالسوق إزاء المرحلة المقبلة.

وينظم السوق أول مؤتمراته السنوية للمستثمرين العالميين خلال العام 2023 في نيويورك، وذلك بهدف توطيد الصلات بين الشركات المصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في أسواق رأس المال بدبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير الجاري بالتعاون مع بنك أوف أمريكا. ويجمع المؤتمر كبار مسؤولي الشركات الرائدة مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى التي تُبدي اهتماماً متزايداً بتعزيز حضورها في أسواق المال بدبي واغتنام الفرص الاستثمارية الآخذة في التنوع في هذه المنطقة من العالم.

10 شركات

وأكدت 10 شركات تواجدها في المؤتمر، بما في ذلك ثلاث شركات حديثة الإدراج وهي: ديوا، سالك، وإمباور، إضافة إلى كل من إعمار العقارية، بنك الإمارات دبي الوطني، أمانات، إعمار للتطوير، شركة سوق دبي المالي، موانئ دبي العالمية، وأرامكس.

تعزيز النجاحات

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يسعدنا تنظيم أول مؤتمراتنا للمستثمرين العالميين للعام 2023 في إطار برنامجنا النشط لعلاقات المستثمرين وجهودنا المتواصلة الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى أسـواق المال في دبي.

ونتطلع من خلال المؤتمر المرتقب إلى تعزيز نجاحات مؤتمرات المستثمرين السابقة بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات تمتين الصلات مع المؤسسات الاستثمارية العالمية. ونحن متحمسون لعقد هذا المؤتمر في ضوء ما نلمسه من حرص كبير من قِبل الشركات المدرجة على التواجد معنا، وبالطبع تزداد حماستنا مع الترحيب بمشاركة عدد من الشركات حديثة الإدراج عقب تنفيذها اكتتابات عامة ناجحة في سوق دبي المالي.

استراتيجية

وأضاف: تكتسب جهودنا أهمية كبيرة في سياق العمل الدؤوب لتحقيق أهداف استراتيجية تطوير أسواق رأس المال في دبي، إذ توفر مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين منصة فعالة للشركات المدرجة لتعزيز وصولهم إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط إقبال متزايد على أسواق رأس المال في المنطقة بوجه عام.

هناك اهتمام ملحوظ من المؤسسات العالمية بأسواقنا يقابله تحرك حثيث من الشركات المدرجة لإزالة القيود على الملكية الأجنبية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إقدام مجموعة من الشركات الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي أخيراً على السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% ومنها إعمار العقارية، تبريد، وأمانات. واختتم حامد علي قائلاً: نتطلع لجني ثمار هذه الجهود المتواصلة وجذب المزيد من المستثمرين العالميين إلى السوق.

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