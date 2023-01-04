200 عارض و400 علامة تجارية في «ستيل فاب 2023» بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أعلن مركز إكسبو الشارقة انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات لتنظيم فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023» الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، مع تأكيد مشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون نُخبة من كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية.

ويقدم المعرض أحدث الابتكارات لأكثر من 400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية في مجال اللحام والقص ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والأنظمة المستخدمة في عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات. ويفتح الحدث أبوابه للزوار يومياً من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

ويتزامن الحدث الذي يحظى بدعم اتحادات دولية رائدة في قطاع الحديد والصلب، مع تنظيم معرض «فاستنرز ورلد الشرق الأوسط» المتخصص بوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب.

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