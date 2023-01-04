الهيئة القانونية تؤيد إجراءات «دبي للخدمات المالية» ضد مؤسس «أبراج»

المصدر: دبي - البيان

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أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية ضد عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة أبراج. وكانت السلطة نشرت في 27 يناير 2022، إشعار قرار ضد عارف نقفي نتيجة للفشل الجسيم فيما يتعلق بمجموعة أبراج، وتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 135.5 مليون دولار (497.86 مليون درهم). كما تم منعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وقام نقفي بإحالة النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة. وأصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أخيراً قرارها بتأييد النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ورفض الإحالة من طرف عارف نقفي. بناءً عليه، فإن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المبين في إشعار القرار الصادر عنها في أغسطس 2021 تعتبر نهائية.

غرامة على الشركة

وفي يوليو 2019، فرضت سلطة دبي غرامة 299.3 مليون دولار على أبراج لإدارة الاستثمار، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. استندت الغرامة المفروضة على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة إلى سوء التصرفات في تضليل أو خداع المستثمرين والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ووجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن نقفي كان متورطاً عن دراية في عملية تضليل وخداع المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار حيث قام بشكل شخصي باقتراح وتخطيط والموافقة على ـ وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر ـ إلى تضليل أو خداع المستثمرين.

واعتبرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن مبلغ 135 مليون دولار يعتبر «غرامة كبيرة بشكل غير اعتيادي لكن الأجر الذي كان يتقاضاه نقفي كان أيضاً كبيراً جداً وسط التصرفات الخطيرة للغاية التي تسببت بضرر غير مسبوق على مجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله».

مسؤولية

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: كان نقفي الوجه وراء إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة. وكان محل ثقة ونفوذ واعتمد عليه المستثمرون لإدارة شؤون مجموعة أبراج بشكل موثوق وفعال. وفي حين كان يدعو لمبادئ الشفافية والمسؤولية، إلا أنه للأسف لم يقم بتطبيقها على الصعيد العملي.

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