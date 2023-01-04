294 مليار درهم أضافتها الطروحات الجديدة لرسملة الأسهم 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال العام الماضي بقرابة 294 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليونات درهم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق دبي المالي نحو 124 مليار درهم لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، ثم «بروج» بعدما أضافت نحو 73.6 مليار درهم إلى رسملة الأسواق عند إدراجها في سوق أبوظبي خلال العام 2022.

ووصلت القيمة السوقية لأسهم شركة «أمريكانا للمطاعم» عند الإدراج لنحو 22.07 مليار درهم، و«موانئ أبوظبي» نحو 16.3 مليار درهم و«سالك» 15 مليار درهم، و«تيكوم» 13.4 مليار درهم ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 13.3 مليار درهم و«برجيل» 10.4 مليارات درهم و«تعليم القابضة» 3 مليارات درهم و«بيانات» 2.83 مليار درهم.

كما شهدت الأسواق عدة إدراجات مباشرة أسهمت أيضاً في تعزيز القيمة السوقية من بينها إدراج «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي المالي، إضافة إلى إدراج شركة «إنفيكتوس للاستثمار» في «سوق نمو» بسوق أبوظبي، وإدراج أسهم «بيت الاستثمار الخليجي» و«جي اف اتش» كإدراج مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشهدت هذه الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب لأكثر من 1.454 تريليون درهم. وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام المقبلة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2022، استكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي».

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