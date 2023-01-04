مشاركة مثمرة في مؤتمر «كوب 27»

المصدر: دبي البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت «مصدر»، مشاركة مثمرة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) الذي أقيم في شرم الشيخ في مصر خلال نوفمبر الماضي.

وشهد المؤتمر التوقيع على اتفاقية مهمة بين كل من«انفينتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر»، و«انفينتي انرجي» من جهة، وشركة «حسن علام للمرافق»، والحكومة المصرية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، ويعد المشروع واحداً من أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم. وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط عند اكتمالها 47790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً.

وتضمن مؤتمر COP27 أيضاً توقيع «مصدر» وائتلاف شركائها «انفنيتي باور القابضة»، وشركة «حسن علام للمرافق»، اتفاقية إطارية مع مؤسسات مصرية حكومية رائدة لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جهة أخرى، أسهمت شركة «مصدر» في توفير طاقة نظيفة ومتجددة لموقع انعقاد مؤتمر (COP27)، وذلك عبر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي قامت بتطويرها في مدينة شرم الشيخ، والتي دخلت حيز التشغيل تزامناً مع انطلاق فعاليات المؤتمر. كما وقعت «مصدر» خلال COP27 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط.

وكانت «مصدر» قد استهلت 2022 بعقد دورة جديدة من أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه الشركة سنوياً في إمارة أبوظبي، حيث أقيم حفل افتتاح الأسبوع وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز