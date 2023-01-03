مهرجان دبي للتسوق يوفر عروضاً عديدة على الأجهزة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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توفر النسخة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق عروضاً وخصومات مذهلة على الأجهزة الإلكترونية في مختلف المتاجر. وتتميز مجموعة «إيروس، متاجر التجزئة في مجال الإلكترونيات وأجهزة التنقل وتقنية المعلومات والأجهزة المنزلية، والتي تمتلك أكثر من 15 متجراً وعبر الانترنت، بعلاماتها التجارية العالمية وبأسعار معقولة. وستسري العروض على مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية والتكنولوجيا والتجميل والصحة من سامسونج، هيتاشي، ميديا، أيرسون، وغيرها الكثير مع خطط دفع سهلة مثل خطة اشتر الآن وادفع لاحقاً مع تابي.

ويمكن للمتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق الاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض والخصومات المقدمة من «إيروس» والعلامات التجارية، والتي تشمل؛ إقامة عائلية بقيمة 1000 درهم في أي من منتجعات كلوب ماهيندرا التي يبلغ عددها 32 والموجودة في جميع أنحاء الهند؛ وخصماً يصل إلى 500 درهم عند الحجز مع رحلات للطيران والفنادق؛ وخصم 25%على عطور أجمل و50 درهماً من فرينز آند بيتلز؛ وخصم 10% لحاملي بطاقات بنك دبي التجاري عند الشراء بقيمة 1000 درهم أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، ستقيم «إيروس» سحوبات مع جوائز بقيمة 29.000 درهم، مما يمنح المتسوقين فرصة الفوز بمنتجات قيمة، مثل «آيفون 14» وساعات ذكية وميكروويف وأجهزة الكترونية وغيرها الكثير.

وقال محمد بدري، مدير في شركة إيروس:«يبحث المتسوقون عن أفضل العروض والخصومات خلال مهرجان دبي للتسوق. سنوفر للمتسوقين صفقات مذهلة وخطط دفع مرنة عند القيام بعملية شراء من منتجات إيروس، وذلك بالتزامن مع سحوباتنا الأسبوعية وشراكتنا مع العلامات التجارية الأخرى».

وبهدف تشجيع التسوق المستدام، ستقدم إيروس أيضاً عروض المقايضة على منتجات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المجموعة خطط دفع مرنة (مثل فائدة 0% أو اشتر الآن وادفع لاحقاً مع تابي) وخدمة التوصيل والتركيب على مدار 24 ساعة لمنح تجربة تسوق مريحة.

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