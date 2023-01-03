«الدرون» تضيء سماء بلوواترز وذا بيتش خلال دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تستمر دبي في جذب أنظار الزوار خلال مهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين بعروضها المبهرة لطائرات «الدرون»، حيث تحلق 500 طائرة لتضيء سماء دبي ليلاً في مشهد مذهل يحمل أجمل اللوحات الثلاثية الأبعاد، ذات الألوان الزاهية من خلال عرضين يومياً في «ذا بييتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس» و«جزيرة بلوواترز» في الساعة السابعة مساءً والعاشرة مساءً يومياً ليستمتع الجمهور بأكبر وأكثر عروض طائرات «الدرون» شهرة في المنطقة وتستمر العروض حتى 29 يناير 2023.

وتركز العروض على التكنولوجيا والروبوتات والمستقبل من خلال شبكة معقدة من الأضواء التي تصدرها طائرات «الدرون» لتقديم فكرة العرض بطريقة مبتكرة، حيث تم تخصيص خمس دقائق.

ويعد مهرجان دبي للتسوق السنوي الشهير، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من المهرجانات المهمة على قائمة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

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