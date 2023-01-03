«اقتصادية الشارقة» نفذت 30 مقارنة معيارية خلال 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الاجتماعات مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، وذلك تنفيذاً لخطة المقارنات المعيارية، التي تهدف الدائرة من خلالها لتبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف المجالات، وتم تنظيم 30 من المقارنات المعيارية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، خلال عام 2022، للوصول للجودة والتطوير المستمر في الخدمات والإجراءات المتبعة.

وتعد المقارنة المعيارية إحدى الوسائل المستخدمة بين مختلف الجهات والمؤسسات، للتعرف على أفضل الممارسات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في نطاق العمل نفسه أو خارجه، بهدف الاستفادة وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

وأكد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية هذه الاجتماعات، لما لها من دور في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وفق أعلى المعايير تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كل المجالات والخدمات.

كما أوضح أن تبادل الزيارات يأتي في إطار حرص اقتصادية الشارقة على تعزيز العلاقات المختلفة، وتسريع عمليات التطوير ومنظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كل الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة، ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وأشار حمد المدفع، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالإنابة إلى أن نسبة الرضا عن المقارنات المعيارية بلغت 90% في تتويج لمساعي الدائرة المستمرة لتحفيز موظفيها، وتشجيعهم على الارتقاء بالأداء والتميز. ونظمت الدائرة أكثر من 30 اجتماعاً افتراضياً خلال 2022، والذي بدوره أسهم في الوصول إلى أكثر من 60 مخرجاً من مخرجات المقارنات المعيارية موزعة بين (اكتساب المعرفة- والتحسين- والاستحداث).

وشملت المقارنات المعيارية زيارة ميدانية إلى وزارة الداخلية في أبوظبي، حيث تم التعاون وتبادل الخبرات إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات في مركز الأبحاث والتطوير، كما تم التعرف على آلية تطبيق مواصفة المقارنة المعيارية PAS 7070:2016، والتعرف على إجراءات مركز الأبحاث والتطوير المتعلقة بإدارة المعرفة واستطلاعات الرأي والمشاركات الخارجية.

وقامت الدائرة بعقد اجتماع مقارنة معيارية مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف الاطلاع على التوزيع الجغرافي للمناطق التجارية، كما نظمت الدائرة متمثلة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» اجتماعاً افتراضياً مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، للتعرف على آلية تقييم المشاريع، من خلال نظام تقييم المشاريع الممولة لديهم.

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