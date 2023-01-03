أساس العقارية تطلق مبيعات مشروع «منتجع خورفكان» للتملك الحر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، إطلاق مبيعات مشروع «منتجع خورفكان» في المقر الرئيسي للشركة على شارع مليحة بالشارقة اعتباراً من الاثنين 9 يناير، أول مشروع عقاري سكني تجاري يطرح شققاً سكنية على شاطئ خاص بالمشروع في الساحل الشرقي لمدينة خورفكان بميزة التملك الحر لكل الجنسيات.

وكشفت الشركة عن فتح باب البيع والتملك الحر للمشروع بأسعار تنافسية وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات من المطور مباشرة، إضافة إلى تسهيلات تمويلية من مصرف الشارقة الإسلامي. ويمتاز المشروع بشاطئ خاص وواجهة بحرية على الساحل الشرقي بمحاذاة الجبال، في موقع مطل على مدرج وشلال خورفكان وسوق شرق، ويبعد المشروع 8 كيلومترات فقط عن استراحة السحب بخورفكان، و11 كيلومتراً عن استراحة سد الرفيصة.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة أساس العقارية: «تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والتنموية بمدينة خورفكان، والتي حققت نقلة نوعية في مختلف القطاعات التنموية للمدينة، وجعلها وجهة رئيسية للسياحة والاستثمار، أطلقت أساس العقارية مشروع «منتجع خورفكان» بتصميم معماري ينسجم مع الطبيعة الجغرافية لموقع الاستراتيجي المميز بين الشاطئ والجبال على الساحل الشرقي ليكون رافداً سياحياً وتنموياً يثرى البعد الحضاري والعمراني لمدينة خورفكان».

وأوضح أنه تم البدء في مباشرة الأعمال الإنشائية للمشروع ويستهدف الانتهاء من تنفيذها في الربع الثالث من عام 2025، مشيراً إلى أن المشروع سيتضمن فور اكتمال أعماله الإنشائية على طابق سرداب وطابق أرضي وطابقين فوق مستوى الأرض لمواقف السيارات، وتحتوى أيضاً على شقق سكنية بالإضافة إلى 9 طوابق سكنية تحتوى على 573 شقة سكنية متنوعة، إضافة إلى 19 محلاً تجارياً متعددة الاستخدامات و723 موقفاً للسيارات مخصصة لملاك الشقق ضمن مخطط متكامل من المرافق، بالإضافة إلى مسابح وصالات للرياضة واللياقة البدنية، ومنطقة للألعاب، كما سيحظى ملاك المشروع بشاطئ خاص وكاسر للأمواج على امتداد ساحل خورفكان الجميل.

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