200 عارض و400 علامة تجارية في «ستيل فاب 2023» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلن مركز إكسبو الشارقة انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات لتنظيم فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023» الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، مع تأكيد مشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون نُخبة من كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية.

ويقدم المعرض أحدث الابتكارات لأكثر من 400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية في مجال اللحام والقص ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والأنظمة المستخدمة في عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات، ويوفر المعرض فرصة للشركات والمصانع الباحثة عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة مصانع الصلب الإنشائية الجاهزة، إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من حلول معالجة فعالة وآمنة للصفائح والمقاطع وحواجز التدوير.

ويتزامن الحدث الذي يحظى بدعم اتحادات دولية رائدة في قطاع الحديد والصلب، مع تنظيم معرض «فاستنرز ورلد الشرق الأوسط» المتخصص بوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية، حيث تشارك تحت مظلته العديد من الشركات المصنعة العالمية والمحلية.

نسخة متميزة

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يعد «ستيل فاب» المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في صناعات المعادن والصلب، وسيشهد مركز إكسبو الشارقة هذا العام نسخة جديدة ومتميزة وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز أهمية ومكانة المعرض بالنسبة لرواد صناعة تشكيل الصلب والمعادن العالميين والإقليميين والمحليين، كملتقى سنوي للاطلاع على أحدث المعدات المتطورة والمتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة، وتبادل الخبرات والآراء بين كبار المختصين المحليين والدوليين. كما يلعب المعرض دوراً في تعزيز صناعة الحديد والصلب في إمارة الشارقة ودعم مستهدفات «مشروع 300 مليار» الرامي إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأشار سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن الحدث يتضمن على مدار أربعة أيام أجندة حافلة بالفعاليات والبرامج التي يحرص المركز على تنظيمها بهدف المساهمة في تعزيز صناعة الحديد والصلب على مستوى الدولة والمنطقة والارتقاء بخبرات وإمكانيات العاملين في هذا المجال، حيث سيشهد المعرض إطلاق مسابقة «أفضل لحام» إلى جانب عقد العديد من الجلسات والندوات التي ستسلط الضوء على مستقبل صناعة الحديد والصلب، فيما سيتيح الحدث لزواره الفرصة لمعاينة واختبار أحدث الأجهزة والمعدات بشكل مباشر، من خلال ما سيتضمنه من عروض تقديمية وحية لآخر التقنيات والابتكارات في مجال صناعة وتشكيل المعادن.

ويجمع الحدث الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة، وعدد من أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم، وفي مقدمتها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

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