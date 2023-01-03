مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 6.33 مليارات درهم (1.74 مليار دولار) خلال عام 2022، بزيادة بلغت 78 % بالمقارنة مع العام الماضي.

وكانت مبيعات السوق أظهرت في أغسطس الماضي مؤشرات قوية على التعافي؛ عندما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بمعدل نمو بلغ 104 %، وذلك بعد عامين صعبين بسبب الجائحة. كذلك شهدت مبيعات شهر ديسمبر ارتفاعات كبيرة مع احتفالات السوق بالذكرى السنوية 39 لتأسيسها، وإطلاقها بهذه المناسبة عرض تخفيضات 25 % خلال الفترة من 18 - 20 ديسمبر الفائت، والتي سجلت فيها المبيعات 107.3 ملايين درهم (29.4 مليون دولار) في غضون 72 ساعة فقط.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سعداء بما حققناه في 2022 من إنجازات مع عودة حركة السفر إلى طبيعتها، ومضي سوق دبي الحرة قدماً في تحقيق النجاح تلو الآخر، وأتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على دعمه الكبير والدائم لمؤسستنا، وأضم صوتي إلى سموه في شكر فريق العمل الرائع من الموظفين والموردين وبالطبع عملائنا الأعزاء، عماد نجاحنا ونمونا المستمر.

وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي الحرة خلال عام 2022 ما يزيد على 17.3 مليون معاملة، بمعدل 46.912 معاملة يومياً، وتم بيع أكثر من 47.302 مليون وحدة سلعية.

العطور تتصدر

وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً، مسجلة 1.13 مليار درهم (310.66 ملايين دولار)، وشكلت مبيعاتها 18 % من إجمالي مبيعات السوق الحرة، تلاها الذهب، والسجائر والتبغ، والإلكترونيات، حيث حققت مبيعات الذهب 629.29 مليون درهم (172.41 مليون دولار)، وشكلت 10 % من إجمالي إيرادات السوق، بينما حلت السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثالث بإجمالي مبيعات 562.34 مليون درهم (154.07 مليون دولار)، وأسهمت بـ 9 % من إجمالي الإيرادات، في حين حلت الإلكترونيات رابعة بعد أن حققت مبيعاتها 502.21 مليون درهم (137.59 مليون دولار)، وشكلت 8 % من مبيعات السوق السنوية.

مبيعات عبر الإنترنت

كذلك أسهمت مبيعات السوق عبر شبكة الإنترنت بـ 2.54 % من إجمالي المبيعات في عام 2022، بعد أن سجلت 161.2 مليون درهم (44.16 مليون دولار). وبلغت مبيعات صالات «المغادرون» 5.57 مليارات درهم (1.53 مليار دولار)، وأسهمت بـ 88% من إجمالي الإيرادات السنوية، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات «القادمون» إلى 573.38 مليون درهم (157.092 مليون دولار)، أي ما يعادل 9% من إجمالي المبيعات السنوية.

إعادة توظيف

وبالتوازي مع النمو الكبير الذي حققته السوق العام الماضي، استمرت المؤسسة في عمليات استقطاب المواهب وإعادة التوظيف، حيث وصل عدد الموظفين إلى 4,663 شخصا، كما حصدت خلال العام الفائت 19 جائزة، بما فيها «جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام 21 على التوالي من «جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» من «جلف بزنس»، و«جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» للعام السادس عشر على التوالي، من «جلوبال ترافلر».

ونال كولم ماكلوكلين جائزتين شخصيتين مرموقتين، «جائزة إنجاز العمر» خلال الحفل الافتتاحي لتوزيع «جوائز رابطة الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا»، وجائزة «رائد الأعمال الأكثر إلهاماً في قطاع التجزئة-الإمارات»، من «جوائز جلوبال براند».

وتمضي سوق دبي الحرة قدماً في تنفيذ جدول أعمالها الحافل بالأحداث والفعّاليات الترويجية، بما في ذلك «بطولة سوق دبي الحرة للتنس» التي يستضيفها «استاد سوق دبي الحرة للتنس» خلال الفترة من 19 فبراير-4 مارس.

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