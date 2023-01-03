مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2023 يُبرز الفرص الاستثمارية والزخم المتزايد لأسواق المال في دبي

المصدر: البيان

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يُنظم سوق دبي المالي أول مؤتمراته السنوية للمستثمرين العالميين خلال العام 2023، وذلك بهدف توطيد الصلات بين الشركات المُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في أسواق رأس المال بدبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

يُعقد المؤتمر في مدينة نيويورك خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير الجاري بالتعاون مع بنك أوف أميركا. ويجمع المؤتمر كبار مسؤولي الشركات الرائدة مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى التي تُبدي اهتماماً متزايداً بتعزيز حضورها في أسواق المال بدبي واغتنام الفرص الاستثمارية الآخذة في التنوع في هذه المنطقة من العالم.

وقد أكدت عشر شركات تواجدها في المؤتمر، بما في ذلك ثلاث شركات حديثة الإدراج وهي: ديوا، سالك، وإمباور، إضافة إلى كل من إعمار العقارية، بنك الإمارات دبي الوطني، أمانات، إعمار للتطوير، شركة سوق دبي المالي، موانئ دبي العالمية، وأرامكس.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يُسعدنا تنظيم أول مؤتمراتنا للمستثمرين العالميين للعام 2023 في إطار برنامجنا النشط لعلاقات المستثمرين وجهودنا المتواصلة الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى أسـواق المـال في دبي. نتطلع من خلال المؤتمر المرتقب إلى تعزيز نجاحات مؤتمرات المستثمرين السابقة بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات تمتين الصلات مع المؤسسات الاستثمارية العالمية. إننا متحمسون لعقد هذا المؤتمر في ضوء ما نلمسه من حرص كبير من قِبل الشركات المدرجة على التواجد معنا، وبالطبع تزداد حماستنا مع الترحيب بمشاركة عدد من الشركات حديثة الإدراج عقب تنفيذها اكتتابات عامة ناجحة في سوق دبي المالي."

وأضاف: "تكتسب جهودنا أهمية كبيرة في سياق العمل الدؤوب لتحقيق أهداف استراتيجية تطوير أسواق رأس المال في دبي، إذ توفر مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين منصةً فعالةً للشركات المدرجة لتعزيز وصولهم إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط إقبال متزايد على أسواق رأس المال في المنطقة بوجه عام. هناك اهتمام ملحوظ من المؤسسات العالمية بأسواقنا يُقابله تحرك حثيث من الشركات المُدرجة لإزالة القيود على الملكية الأجنبية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إقدام مجموعة من الشركات الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي مؤخراً على السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% ومنها إعمار العقارية، تبريد، وأمانات."

واختتم حامد علي قائلاً: "إننا نتطلع لجني ثمار هذه الجهود المتواصلة وجذب المزيد من المستثمرين العالميين إلى السوق، علماً أن حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيمة التداول بلغت 48.6% خلال العام 2022، كما وصلت نسبة ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية إلى 19.1%، وهي مؤشرات أداء إيجابية للغاية تدعم تفاؤلنا إزاء المرحلة المقبلة."

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