«عالم القهوة 2023» يؤكد مكانة دبي مركزاً رئيساً لتجارتها عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، اكتمال الاستعدادات الخاصة بمعرض «عالم القهوة 2023»، المقرر أن يستقبل زواره من تجار القهوة وعشاقها في الفترة من 11 وحتى 13 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي؛ ضمن ثانية دورات المعرض إثر النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، وسط إشادة رواد القطاع والخبراء وصُناع وعشاق القهوة من جميع أنحاء العالم ممن شاركوا في الفعالية.

وكشفت «دي إكس بي لايف»، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية؛ عن استقطاب الحدث هذا العام أكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، ما يؤكد أهميته كمنصة مؤثرة تتيح لمحبي القهوة ولجميع العاملين في مجالها استكشاف آفاق جديدة تعزز فرص نمو تجارتها والأنشطة كافة المرتبطة بها في المنطقة والعالم.

محطة مهمة

وتعدّ دبي أول مدينة خارج الولايات المتحدة وأوروبا تستضيف هذا الحدث الرائد؛ تأكيداً لدورها مركزاً رئيساً لتجارة القهوة في المنطقة، إذ يشكل المعرض محطة مهمة تجمع تحت سقف واحد أبرز خبراء ورواد القطاع لبحث الآفاق المستقبلية لتجارة القهوة وسبل تسريع نموِّها في المنطقة.

وسوف يتسنى لزوار المعرض المشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة، وأبرزها جناح «كابينغ روم»، وجناح «برو بار»، وجناح «روسترز فيليدج»، كما يضم المعرض محاضرات وورش عمل تغطّي نواحي متعددة في صناعة القهوة. وكذلك تقام في الحدث «بطولة الإمارات الوطنية لباريستا»، وعدد من المسابقات العالمية، وأبرزها مسابقة «أفضل تصميم في القهوة»، ومسابقة «أفضل منتج جديد».

خطوة نوعية

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: «سوف تشمل نسخة هذا العام من المعرض تنظيم مجموعة متنوّعة من الأنشطة والتجارب الاستثنائية، بمشاركة ما يزيد على 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، ونتوقع أن يفوق زوار هذه الدورة ضعف زوار النسخة الأولى والذين فاق عددهم 6000 زائر، خاصة مع مضاعفة المساحة وزيادة الفعاليات المصاحبة.

وسيركز المعرض على الاتجاهات السائدة في قطاع القهوة، وسيتيح للمشاركين بناء وتعزيز علاقاتهم بالشركات والمقاهي العاملة في سوق القهوة في دولة الإمارات والمنطقة. وسيكون عالم القهوة إحدى أبرز الفعاليات التجارية العالمية في صناعة القهوة في عام 2023، وسيمثل خطوة نوعية تعزز مكانة دبي مركزا مهما لتجارة القهوة في المنطقة والعالم».

وأضاف الحمادي: «يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار إسهام دبي في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة، وتأكيداً على مكانة ودور الإمارة مركزاً رئيساً للأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة، فيما يعكس الإقبال الكبير من قبل آلاف الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم على الفعاليات التجارية التي تستضيفها الإمارة ثقة المجتمع الدولي واعترافه بالدور المحوري الذي تؤديه دبي في زيادة الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتشير التوقعات إلى نمو سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5 % بين عامي 2022 و2027، بينما من المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 8.3 % لسوق القهوة ومنتجاتها في الإمارات حتى عام 2027.

ويشارك في المعرض هذا العام عدد كبير من العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، وأبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية من: البرازيل، واليونان، وفرنسا وكولومبيا وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

تجارب استثنائية

وتقدم نسخة هذا العام من معرض «عالم القهوة» تجارب استثنائية للزوار عبر العديد من الفعاليات والأنشطة، ومن ذلك:

«روسترز فيليدج»

جناح «روسترز فيليدج» أحد أكثر أقسام المعرض شهرةً، ويحظى بشعبية كبيرة، إذ يتيح للزوَّار فرصة التعرف إلى العاملين في مجال تحضير القهوة والاطلاع على أساليب عملهم؛ ويشمل القسم أنشطة تحميص وتحضير وتذوّق القهوة، واستعراض أحدث التطوُّرات في مجالات اختيار حبوب القهوة ومعالجتها.

«كابينغ روم»

يمثل قسم «كابينغ روم» تجربةً متميزةً للذواقة، إذ يمكن للزوار عبره تجربة أصناف مختلفة من القهوة. ويشارك تحت مظلة هذا القسم 11 جهةً عارضة، تبرز كل منها نوعاً محدَّداً من حبوب البن والطرائق الخاصة لتحميصها، ويمكن للزوّار تذوقها وتقييمها والمقارنة بينها.

«برو بار»

يعدُّ جناح «برو بار» أحد أبرز أجنحة المعرض، إذ يتيح لـنحو 35 مقهى مشاركاً ثلاث ساعات كاملة لكل منهم لاستعراض مختلف أنواع مشروبات القهوة التي يقدِّمها، ومن ذلك «فرينش بريس» والقهوة المُحمَّصة و«كولد برو» والقهوة التركية والقهوة التقليدية، وسيتمُّ تحضير هذه المشروبات يدوياً ليتذوقها زوار المعرض.

محاضرات وورش عمل

ويحضر المعرض أهم خبراء القطاع لمشاركة المعارف والمعلومات المتعلقة بأساليب تحميص وطحن وتجارة وتسويق وتوزيع القهوة، ويمكن للزوار حضور المحاضرات مجاناً للاطلاع على أحدث المعلومات والاتجاهات في صناعة القهوة.

جوائز «التصميم في القهوة»

سوف يحتضن المعرض فعاليات جوائز «التصميم في القهوة» التي تمتد ثلاثة أيام، ويتم فيها تكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية في مجال القهوة. وتشمل هذه الجوائز أربع فئات، وهي العبوات والمساحات والتغليف والتقديم، وسيتم تقييم ثلاثة مشاركين في كل منها.

مسابقة «أفضل منتج جديد»

تسعى مسابقة «أفضل منتج جديد» إلى التعريف بالمنتجات الجديدة بعد تقييم جودتها وقيمتها، وتشمل هذه المسابقة فئات متعددة، ومنها: «إكسسوارات القهوة»، و«معدات تحضير وتقديم القهوة التجارية»، و«معدات تحضير وتقديم القهوة الاستهلاكية» و«الفئة المفتوحة».

الإمارات الوطنية لباريستا

تهدف «بطولة الإمارات الوطنية لباريستا» إلى تشجيع التميّز في مجال تحضير القهوة والارتقاء بمهنة باريستا، ودعم العاملين فيها من ذوي المهارات الاستثنائية؛ ويتنافس في هذه البطولة 12 من أفضل باريستا من جميع أنحاء الدولة للحصول على جائزة البطولة، وذلك وفقاً لجودة المشروبات، وتميُّز طريقة التقديم، والابتكار، والخبرات التقنية، والنظافة، إذ تقوم لجنة التحكيم بتقييم أداء باريستا وتوظيفهم لخبرتهم ومهارتهم الإبداعية في تحضير أنواع متنوعة من المشروبات.

ويأتي انعقاد هذه البطولة تمهيداً لإقامة «البطولة العالمية لباريستا»، التي تُعقد سنوياً ويتنافس فيها الفائزون بمختلف البطولات الوطنية لباريستا من جميع أنحاء العالم؛ وسوف يشارك الفائز في البطولة العالمية القادمة في أثينا ممثلاً لدولة الإمارات.

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