ربط ميناءي خليفة وجبل علي بالجبيل السعودي

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ11 ميناءً عالمياً، وهي ميناءا خليفة وجبل علي بدولة الإمارات، وميناء حمد بقطر، وكراتشي الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان إضافة إلى الإسكندرية في مصر، وتيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا إلى جانب ميناء الملك عبدالله السعودي، من خلال رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد خمس سفن تصل إلى ثمانية آلاف حاوية قياسية الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري، ويزيد من فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، يأتي ذلك تماشياً مع الهدف الإستراتيجي للهيئة «لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية»، واتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط ثلاث قارات.

ويُعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

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