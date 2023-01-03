توقعات بتصاعد زخم انتعاش القطاع العقاري بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية، أن يواصل قطاع العقارات في دبي، خلال العام الجديد، ازدهاره، بحيث يحقق مزيداً من النمو في 2023، وأن يتراوح الارتفاع في القيمة الرأسمالية بين 10 و20%، وقد يصل في بعض المناطق ذات الطلب الأعلى إلى 46%.

وبحسب دراسة جديدة أجرتها «رياليست»، التي تعتمد في دراساتها وأبحاثها على إمكانات الذكاء الاصطناعي في رصد البيانات العقارية وتحليلها وتوقع آفاق نمو قطاع العقارات في مختلف الأسواق، فإن قطاع العقارات في دبي مهيأ لتحقيق نمو أعلى، خلال العام الجاري، استناداً إلى النمو اللافت، الذي حققه على مدار العام الماضي.

واستندت المنصة في دراستها إلى تحليل الذكاء الاصطناعي لبيانات جرى تجميعها على مدار الــ 12 شهراً الماضية، تحديداً من ديسمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، والتي أوضحت أن أسعار العقارات في دبي قد ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الفترة المذكورة بنسب تراوحت بين 20 و40% في المتوسط، بينما سجلت بعض المناطق في دبي نمواً في أسعار عقاراتها، خلال الفترة نفسها بنسب تفوق ذلك، وكان أبرزها منطقة المركز التجاري، والتي شهدت خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 210%.

من جهة أخرى بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.3 مليار درهم أمس، حيث شهدت الدائرة تسجيل 457 مبايعة بقيمة 2.02 مليار، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 1.11 مليار، و407 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 902.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 623 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 75 مليوناً في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 75 مليوناً في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى التي سجلت 12 مبايعة بقيمة 50 مليوناً وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 161 مليوناً.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليوناً في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليوناً في منطقة نخلة جميرا.

وجاءت منطقة المركاض في صدارة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 35 مليوناً، وثالثة في الوصل بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 118 مليوناً. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 202.61 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 36.58 مليوناً، و62 رهن فلل وشقق بقيمة 166.03 مليوناً، وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 42 مليوناً وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 23 مليوناً.

وتم تسجيل 11 هبة بقيمة 85.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 30 مليوناً وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 21 مليوناً.

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