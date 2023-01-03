«دبي للتسوق».. بهجة الألعاب النارية طوال يناير

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مهرجان دبي للتسوق إضفاء أجواء البهجة والفرح والمرح في أنحاء دبي، مع استمرار عروضه اليومية، حيث تستمر عروض الألعاب النارية اليومية خلال المهرجان حتى 29 يناير الجاري. ويتيح المهرجان للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية، وفعاليات مبتكرة، وجوائز قيّمة.

ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار الـ 28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء. ويتضمن المهرجان في دورته الحالية مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المفتوحة، والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

وإلى جانب العروض اليومية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، أقيمت عروض ألعاب نارية برعاية مجموعة الزرعوني في العديد من المواقع التي شملت بلوواترز، وذا بييتش، والسيف، وذلك احتفالاً بالعام الجديد. كما تألق برج خليفة بألعابه النارية وعروض الليزر الشهيرة، إضافة إلى العديد من معالم دبي الأخرى التي تضمنت برج العرب جميرا، ومدينة إكسبو دبي، وخور دبي، والقرية العالمية، حيث أبهرت آلاف المشاهدين في الوجهات وعلى شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم.

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