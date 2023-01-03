مبادرة بيرل توعي الطلبة بأهمية الحوكمة المؤسسية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت مبادرة بيرل، وهي منظمة غير ربحية، مهمتها تعزيز المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج، سلسلةً من جلسات تعهد الأعمال، منها افتراضية، وبعضها بالحضور شخصياً، وذلك بالتعاون مع جامعات وكليات في الخليج، وكانت فرصة ممتازة لقادة أعمال المستقبل الشباب، للتفاعل مع شركات ومتخذي قرارات من جميع أنحاء الخليج، وليستعدوا لقيادة مسارات الحوكمة المؤسسية وتبني أمثلها.

وحضر جلسات تعهد الأعمال أكثر من 180 طالباً وطالبة، ونخبة من مسؤولين تنفيذيين من المؤسسات الشريكة لمبادرة بيرل، ومن شركات إقليمية مرموقة، وأبرزت هذه السلسلة، الدور الرئيس الذي يؤديه القطاع الخاص في تشجيع الأعمال في منطقة الخليج، على تحقيق النمو المسؤول والمستدام، بانتهاج ممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة. وأتاحت الجلسات للطلاب المشاركين، التفاعل مع نخبة من قادة الأعمال، ليتعرفوا إلى كيفية تطبيقهم لمبادئ الحوكمة الجيدة في شركاتهم. وركزت الجلسات على مواضيع مهمة، مثل تحديد أهداف النمو المستدام والمسؤول.

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