شراكة لدعم ثقافة الادخار بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل ‏‎‏«‎مؤسسة دبي للاستثمارات»، اتفاقية شراكة مع «لولو للصرافة».

وتتيح هذه الشراكة لمواطني الإمارات والمقيمين فيها الاختيار من بين حلول الادخار المتنوعة، التي تقدمها «الصكوك الوطنية» والبدء في الادخار أو الإيداع في حساب «الصكوك الوطنية» الخاص بهم، بصورة فورية، من خلال زيارة فروع «لولو للصرافة»، والتي يزيد عددها على 91 فرعاً بالإمارات.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: «من خلال هذا التعاون نسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار داخل الإمارات، وضمان إتاحة الفرصة أمام الجميع لبدء رحلة الادخار الخاصة بهم».

وقال أديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة لولو المالية: «من خلال شبكتنا الواسعة من الفروع، نأمل في نشر الوعي حول مختلف البرامج، التي تقدمها الصكوك الوطنية وترسيخ ثقافة الادخار بين العملاء». وسينضم العملاء، الذين يقومون بفتح حساب من خلال «لولو للصرافة» تلقائياً إلى برنامج المكافآت الذي تديره «الصكوك الوطنية»، إلى جانب برنامج المكافآت السنوية المستمرة بقيمة 35 مليون درهم، والذي يقدم 400000 جائزة سنوياً.

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