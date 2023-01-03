«أبوظبي الأول» يزود عملاء «وايو بنك» بخدمات الإيداع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تتعاون «وايو بنك» Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، مع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم وأكثر أماناً، لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال في «وايو بنك» بخدمات إيداع الشيكات والمبالغ النقدية عبر شبكة بنك أبوظبي الأول الواسعة من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.

وتقدم منصة «وايو بنك» مجموعة متخصصة من الحلول المصرفية الرقمية التي تركز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال شراكتها مع بنك أبوظبي الأول، ستعمل منصة «وايو بنك» على تعزيز الأدوات المصرفية المتاحة لأصحاب الأعمال، والربط بين الحلول المصرفية الرقمية الآمنة والمرنة التي تقدمها من جهة، وخدمات الإيداع النقدي وإيداع الشيكات من جهة ثانية، بالإضافة إلى خدمات السحب النقدي، باستخدام البنية التحتية المتكاملة لبنك أبوظبي الأول.

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