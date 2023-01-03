المشرق: التقنيات الحديثة ترسم مستقبل البنوك في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكّد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، أن التقنيات الحديثة ستسهم في إحداث تغييرات مهمة في قطاع الخدمات المصرفية في الإمارات، والمنطقة عموماً، لافتاً إلى أن التعاون والعمل المشترك بين البنوك وشركات الاتصالات، يعزز التنافسية في القطاع، ويسهم في إيجاد حلول لقضايا مهمة، مثل الشمولية المالية، وإطلاق عروض مبتكرة، وفهم المتطلبات المتغيرة للعملاء، والارتقاء بتجربتهم.

وقال عبد العال في تصريحات لـ «البيان»: إن التعلّم الآلي، والبيانات الضخمة، والخدمات المصرفية المفتوحة، أصبحت تشكّل القواعد الأساسية، لتقديم خدمات رقمية أكثر ذكاءً، ومنح العملاء تجارب شخصية أفضل، لافتاً إلى أن مستقبل الخدمات المصرفية، يكمن في بناء تجارب مبتكرة للعملاء، بدلاً من التركيز على المنتجات فقط.

وأضاف: ساهمت الجائحة في تسريع وتيرة تبني الخدمات المصرفية الرقمية في القطاع، مع تجاوز معدلات اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية اليوم، نسبة 80 %، مقارنة مع أقل من 60 % في فترة ما قبل تفشي الجائحة.

وتابع: نشهد حالياً تسارعاً كبيراً في الجهود الرامية إلى التحول نحو الأتمتة والتقنيات الرقمية في دولة الإمارات، وتسعى البنوك للاستفادة من أحدث الابتكارات التقنية، وتوظيفها بالشكل الأمثل، لتقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات عملائها المتنوعة والمتنامية.

وأوضح عبد العال أن المشرق قام خلال السنوات القليلة الماضية، بالاستثمار بقوة في قطاع الابتكار الرقمي، لا سيما في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات لأتمتة العمليات.

وأضاف: استثمرنا مؤخراً في الخدمات المصرفية المفتوحة، ما سيتيح لنا إمكانية التكامل السلس مع شركائنا، ومع منظومة الأعمال بكاملها. وهذه خطوة مهمة للغاية، لا سيما مع إطلاق العديد من دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، أطر عمل خاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة، والتي يتوقع أن تترك أثراً إيجابياً كبيراً على تجربة العملاء.

وأشار إلى أن نظام الخدمات المصرفية المفتوحة، يتيح إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، وتطويرها بأسلوب يضمن حصول العملاء على منتجات أكثرملاءمة، وخدمات أفضل.

وأشار إلى أن بنك المشرق أطلق مؤخراً، منصة «واجهة برمجة تطبيقات» (API) المخصصة للخدمات المصرفية التجارية. وتتيح المنصة للمطورين، تصفح ومشاهدة منتجات مختارة من واجهات برمجة التطبيقات، لاستخدامها في تطبيقاتهم الخاصة، بما يسهم بشكل كبير في الارتقاء بتجربة العملاء، معتبرا أن لهذا الأمر أهمية خاصة، في وقت تسعى فيه الشركات إلى تطوير تجارب رقمية جديدة ومبتكرة لعملائها.

البيانات الحيوية

وأوضح عبد العال، أن المشرق قام مؤخراً بتوظيف تقنيات التحقق من البيانات الحيوية لتبسيط تجربة العملاء، حيث أصبح «المشرق نيو»، مؤخراً، أول بنك رقمي في الإمارات، يستخدم تقنية التعرف إلى الوجه لفتح الحسابات المصرفية، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأضاف: «من خلال الاستفادة من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى الوجوه، سيتم التحقق من هوية العميل بصورة فورية، ما يلغي الحاجة لتقديم معلومات أخرى، أو كلمات مرور إضافية. ونحن نهدف من خلال ابتكاراتنا واستثماراتنا المستمرة في التقنيات الرقمية، إلى مواصلة سعينا الدؤوب للارتقاء بتجربة عملائنا المصرفية».

التكنولوجيا المالية

وأكّد عبد العال أن بنك المشرق، يعمل على تبني أحدث الخدمات في قطاع التكنولوجيا المالية، في مدفوعات التجزئة وإدارة الثروات والاكتتاب الائتماني، وتطبيقات اعرف عميلك (KYC). وأضاف: «تغير المشهد اليوم كثيراً، إذ باتت البنوك تواجه منافسين جدداً في القطاع، مثل شركات الاتصالات، التي تتمتع بميزات تنافسية، نظراً لما تقدمه بناها التحتية الموجودة مسبقاً، وقاعدة عملائها الواسعة، من حضور قوي، يؤهلها للشروع في تقديم الخدمات المالية». وتابع أن «العديد من هذه الشركات تخطو خطوات كبيرة في مجال الخدمات المالية، وهي في وضع جيد، يتيح لها تقديم حلول لقضايا مهمة، مثل الشمولية المالية، وهو مجال نوليه اهتماماً كبيراً، وهناك العديد من أوجه التعاون والمجالات التي قد تتيح لقطاعي المصارف والاتصالات، العمل المشترك في ما بينهم في المستقبل، وذلك على غرار ما تقوم به شركات التكنولوجيا المالية والبنوك اليوم».

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