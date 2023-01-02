عزيزي تخطط لتسليم 11000 وحدة عبر 45 مشروعاً في دبي خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة في الإمارات، عن اختتامها العام 2022 بأعلى مستويات الأداء، بعد أن تمكنت من بيع ما يزيد على 6,000 وحدة بقيمة إجمالية قدرها 5.6 مليارات درهم. وبذلك تكون الشركة قد حققت طفرة في المبيعات تزيد على 37% في النصف الثاني من العام 2022. وتخطط عزيزي لتسليم ما يقرب من 11,000 وحدة عبر 45 مشروعاً في دبي في العام 2023، وستكون موزعة على المراحل الأولى والثانية والثالثة من ريفيرا وبارك أفينيو 1 و2 و3 في مدينة محمد بن راشد، ومشروعها بيرتون في الفرجان.

وأنجزت الشركة أكثر من 152 طابقاً على مساحة 3.51 ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية في العام 2022، واستغرقت 28.4 مليون ساعة من البناء، وقامت بصب أكثر من 167,000 متر مكعب من الخرسانة.

وخلال 2022، أكملت عزيزي أول سبعة مبانٍ في ريفيرا، مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية على النمط الفرنسي في مدينة محمد بن راشد، إضافة إلى كريك فيوز 1 المجمع السكني المكون من 634 وحدة في مدينة دبي الطبية. وبعد المبيعات السريعة التي سجلتها في مشروعها ريفيرا، أطلقت عزيزي بارك أفينيو 3 في مدينة محمد بن راشد، و«ريف» الذي يمثل المرحلة الرابعة الأكثر تميزاً وفخامة في ريفيرا، و«بيتش أويسيز» المكون من مبنيين تجاريين وسكنيين بإجمالي 712 وحدة، ويقعان حول حمام سباحة يحاكي شاطئ البحر.

واستحوذت عزيزي أيضاً على قطعة أرض تحتل موقعاً مميزاً على شارع الشيخ زايد، حيث سيطلق المطور قريباً ثاني أطول برج في الإمارات. وعلاوة على ذلك، وقعت عزيزي صفقة مع دبي الجنوب للحصول على قطعة أرض فريدة تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة، مع إمكانية تطويرها 24 مليون قدم مربعة من المساحة الطابقية الإجمالية، إضافة إلى خططها لإطلاق مدينة كاملة تضم العديد من وحدات الفلل والتاون هاوس وأنواعاً أخرى من المساكن.

وتعليقاً على هذه الإنجازات التي تحققت في العام 2022، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «بفضل مبيعاتنا القياسية وسرعة إنجاز الإنشاءات، فقد كان هذا العام رائعاً لنا في عزيزي. لقد أسهمنا في تحفيز المشهد العقاري في الإمارات، ودعمنا رؤيتها ونموها، وسنواصل إضافة المزيد من القيمة من خلال تطوير منازل مميزة لإرساء أفضل المعايير في تصميم وجودة المباني المعاصرة، لنضمن من خلالها للمستثمرين والمستخدمين النهائيين أنماط حياة راقية بمستويات استثنائية. وبناء على ذلك، يبدو العام 2023 مبشراً جداً، بعد أن تم بيع المرحلتين 1 و2 بالكامل تقريباً من مشروعنا الضخم ريفيرا، بينما تحقق المرحلتان الأخريان تقدماً سريعاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى العديد من المشاريع الأخرى المقرر إنجازها في الأشهر المقبلة. إننا نعرب عن بالغ تقديرنا للدعم الذي نحظى به من الأطراف ذات الصلة، ونشكرها على مساهماتها في إنجاز مشاريعنا».

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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