مركز صحارى يفوز بجائزة التميز التسويقي من مؤتمر «ريكون» 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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حصل مركز صحارى الوجهة المثالية للتسوق والترفيه في الإمارات على جائزة التميز التسويقي للعلاقات العامة، خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MECSC) 2022، الحدث السنوي الأبرز، الذي يجمع خبراء قطاع مراكز التسوق من جميع أنحاء المنطقة، وينظمه «مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة».

وأعرب أكرم عمار المدير التنفيذي في مركز صحارى عن اعتزازه بهذا الإنجاز الجديد للمركز، وقال: «نواصل في مركز صحارى رحلة تميزنا، محققين إنجازاً تلو الآخر. ونفخر، اليوم، بهذا التكريم وبحصولنا على هذه الجائزة المرموقة. أتوجه بالشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق العمل، الذين لم يدخروا جهداً؛ للارتقاء بمستوى التميز في الخدمة والأداء. كما أود أن أعرب عن خالص شكرنا لمؤتمر مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولعملائنا، الذين لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا دعمهم، الذي لعب دوراً كبيراً في ترسيخ مكانة مركز صحارى على خريطة قطاع التجزئة في المنطقة».

يُذكر أن مركز صحارى شكل منذ افتتاحه في فبراير 2002 معلماً متميزاً من معالم الشارقة، وشهد نمواً وازدهاراً نوعيين؛ ليصبح اليوم أكبر وأبهى من أي وقت مضى، ومن شأن هذه الجائزة أن تسهم في تعزيز صورة المركز وجهة تسوق رائدة في أذهان قاصديه، وتعميق الثقة به لدى تجار التجزئة في الحاضر والمستقبل.

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