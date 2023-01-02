«دبي للاقتصاد والسياحة» تعتمد «ذي كو كيتشن» أول حاضنة مطابخ

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حاضنة الأعمال «ذي كو كيتشن» The Co-Kitchen، كأول حاضنة مطابخ تحت مظلة شبكة دبي لحاضنات ومسرعات الأعمال المعتمدة، بدعم من مركز حمدان للإبداع والابتكار، انسجاماً مع جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز للمبدعين والمبتكرين وعاصمة لفنون الطهي، قادرة على تقديم تجارب طعام مميزة لزوارها على مدار العام، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في جعلها الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويشكل هذا الاعتماد فرصة جديدة للشركات الناشئة في قطاع المأكولات والمشروبات، والأعمال المنزلية ذات الصلة، والمستثمرين للتوسع في هذا القطاع، من خلال تجربة أفكارهم الجديدة في حاضنة الأعمال «ذي كو كيتشن»، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى شبكة واسعة من حاضنات ومسرعات الأعمال المعتمدة في دبي، والاستفادة من نظامها الداعم لريادة الأعمال والعديد من خدمات التدريب والتوجيه ذات الصلة.

ويعد قطاع المأكولات والمشروبات من القطاعات الحيوية على مستوى إمارة دبي، حيث تحتضن الإمارة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى بما فيها المطاعم المحلية والعالمية ووجهات الطعام الفاخرة، التي تنسجم مع كون الإمارة عاصمة لفنون الطهي، ووجهة رائدة على مستوى العالم في تقديم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من ثقافات ما يزيد على 200 جنسية مختلفة تحتضنهم المدينة، التي حصلت أخيراً على المركز الرابع عن فئة «محبي الطعام» على قائمة موقع «تريب أدفايزر» لعام 2022، مما يعكس أهمية نمو هذا القطاع في الإمارة.

تعزيز منظومة ريادة الأعمال

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إن من شأن اعتماد أول حاضنة مطابخ لتكون ضمن شبكة دبي لحاضنات ومسرعات الأعمال أن يُشكل إضافة نوعية تثري الشبكة وتوسع من دائرة القطاعات التي تستهدفها، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي والإمارات عموماً، ومنحهم فرصاً جديدة ومبتكرة للمساهمة في نمو أعمالهم الصغيرة والناشئة وصولاً إلى العالمية».

وأضاف الجناحي: «لطالما أولت دبي ودولة الإمارات اهتماماً بالغاً بقطاع المأكولات والمشروبات، وقد أطلقت قيادتنا الرشيدة لترسيخ تلك الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة قائمة على أسس تمكين إنتاج وتزويد مستدام للغذاء، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. سنواصل في المؤسسة تقديم الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال في هذا القطاع وغيره من قطاعات الأعمال، من خدمات العمل القانوني إلى الدعم الفني والخبرة التسويقية، والخدمات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى التوظيف والتدريب وغيرهما من الخدمات المقدمة عبر شبكة حاضنات الأعمال المعتمدة في الإمارة».

تطوير رواد الأعمال

بدوره قال شهزاد أفضل بهاتي مؤسس حاضنة الأعمال «ذا كو كيتشن»: «نحن سعداء ومتحمسون بإطلاق أول حاضنة مطابخ معتمدة عن طريق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه فرصة رائعة لتطوير رواد الأعمال الراغبين في العمل في قطاع المأكولات والمشروبات في دبي، عن طريق توفير مطبخ مشترك لم يكن متاحاً من قبل، كما نشكر فريق عمل المؤسسة على دعمهم ورؤيتهم لتطوير رواد الأعمال في جميع القطاعات داخل إمارة دبي».

وتوفر حاضنة الأعمال «ذي كو كيتشن» لرواد الأعمال والشركات الناشئة العديد من المزايا، من ضمنها: منصة تتيح لهم إطلاق مشاريعهم بتكلفة منخفضة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة، واستراتيجية خروج مرنة، إلى جانب دعم مجتمعي كبير من خلال الوصول إلى موردين ورواد أعمال للاستفادة وتحقيق النمو السريع، والتمتع بمطابخ مشتركة وفقاً لأوقات مرنة، والحصول على استشارات شاملة بدءاً من مرحلة الإنتاج واستراتيجية العمل وصولاً إلى التسويق والمبيعات. وقد استقطبت الحاضنة قبل افتتاحها الرسمي 5 مشاريع ناشئة، في مؤشر إيجابي على حجم الإقبال الذي ستشهده خلال المرحلة القادمة.

باقة خدمات متميزة

وفي إطار أوسع، تقدم شبكة دبي لحاضنات ومسرعات الأعمال المعتمدة باقة من الخدمات لأعضائها، حيث يمكن للشركات الأعضاء من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويحصل الأعضاء المواطنون ومواطنو مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون نسبة 100% من شركاتهم على إعفاء من رسوم الترخيص لمدة 5 سنوات، إلى جانب الحصول على فرصة التمويل عبر منصة التمويل المبتكرة «دبي نكست».

كما بإمكان الشركات الأعضاء الحصول على باقة من ورش العمل والفعاليات والعروض التقديمية وغيرها من خدمات مركز حمدان بن محمد للإبداع للابتكار ومختلف حاضنات الأعمال المعتمدة ضمن الشبكة، بالإضافة إلى الوصول إلى شركاء المركز والتمتع بخدمات واستشارات في مجال الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وتعمل الشبكة كجهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة، وتسعى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال تأسيس منشآت جديدة قادرة على إتاحة فرص استثمارية واعدة تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، كما تسعى الشبكة من خلال برامجها المتعددة إلى دعم وإنجاح النشاطات في حاضنات الأعمال، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية بين الحاضنات والمسرعات المعتمدة وصناع القرار والمتعاملين والجهات ذات الصلة.

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