شراكة بين «الصكوك الوطنية» و«لولو للصرافة» لدعم ثقافة الادخار في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل ‏‎‏«‎مؤسسة دبي للاستثمارات»، اتفاقية شراكة مع «لولو للصرافة»، شركة المدفوعات العابرة للحدود، بهدف منح العملاء والموظفين الفرصة، لبدء وتسريع رحلة الادخار الخاصة بهم.

وتتيح هذه الشراكة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها الاختيار من بين حلول الادخار المتنوعة، التي تقدمها «الصكوك الوطنية» والبدء في الادخار أو الإيداع في حساب «الصكوك الوطنية» الخاص بهم، بصورة فورية، وذلك من خلال زيارة أي من فروع «لولو للصرافة»، والتي يزيد عددها على 91 فرعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية» في تعليقه على هذه الشراكة: «تتمثل مهمتنا في الصكوك الوطنية في تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من تأمين مستقبلهم المالي، ونسعى جاهدين إلى تقديم خدمات ذكية ومريحة، لمساعدة عملائنا على سهولة الوصول للحلول، التي نقدمها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في الوقت المحدد. وتعد شراكتنا مع لولو للصرافة خطوة أخرى اتخذناها نحو تحقيق هذه المهمة، فمن خلال هذا التعاون بين شركة الادخار والاستثمار الرائدة والمؤسسة المالية المعروفة، نسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار داخل دولة الإمارات، وضمان إتاحة الفرصة أمام الجميع لبدء رحلة الادخار الخاصة بهم».

من جهته أعرب أديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة لولو المالية عن تفاؤله بشأن اتفاقية الشراكة قائلاً: «يسعدنا التعامل مع الصكوك الوطنية لإتاحة خدماتها الفريدة، التي تقدمها لسكان دولة الإمارات. ويعد الاستثمار في أدوات ادخار موثوقة أمراً أساسياً لتحقيق الرفاهية المالية للأفراد، ولطالما كانت الصكوك الوطنية مزوداً موثوقاً لحلول الادخار والاستثمار، التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم. ومن خلال شبكتنا الواسعة من الفروع نأمل في نشر الوعي حول مختلف البرامج، التي تقدمها الصكوك الوطنية وترسيخ ثقافة الادخار بين العملاء».

وحققت خطط الادخار التي تقدمها «الصكوك الوطنية» تاريخياً معدلات ربح تنافسية للمدخرين في كل عام، وسينضم العملاء، الذين يقومون بفتح حساب من خلال «لولو للصرافة» تلقائياً إلى برنامج المكافآت الذي تديره «الصكوك الوطنية»، إلى جانب برنامج المكافآت السنوية المستمرة بقيمة 35 مليون درهم، والذي يقدم أكثر من 400000 جائزة سنوياً.

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