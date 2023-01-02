«لومينور» ترصد أبرز اتجاهات ذكاء الأعمال لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت صناعة ذكاء الأعمال العالمية في تعزيز مكاسبها في عام 2022، والتي بدأت بالاعتماد المتسارع لأدوات ذكاء الأعمال بسبب الوباء، ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد في الزيادة في عام 2023، مع إدراك المزيد من الشركات لأهمية الإدارة الفعالة للبيانات ودورها في دفع عمليات صنع القرار المستندة إلى البصيرة، وذلك بحسب تقرير لشركة «لومينور»، المزود المتخصص في حلول ذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة المستندة إلى السحابة، ومقرها دبي.

وقال «نارين فيجاي»، نائب الرئيس التنفيذي للنمو لدى شركة «لومينور»، إنه من المتوقع أن تصل قيمة صناعة ذكاء الأعمال العالمية إلى ما يقرب من 33.3 مليار دولار بحلول العام 2025 بنمو سنوي مركب قدره 7.6 %، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار في العام 2020. حيث أدى انفجار البيانات وانتشار المعرفة بالبيانات إلى تشكيل الثقافات القائمة على البيانات في المؤسسات من جميع الأحجام. ومع البيانات التي تم إنشاؤها من مصادر متعددة وأهميتها المتزايدة في العمليات التجارية، يجب على المؤسسات استخدام البيانات والرؤى بشكل فعال في اتخاذ القرارات اليومية.

وبحسب تقرير«لومينور»، فإن أبرز اتجاهات ذكاء الأعمال لعام 2023 تتمثل فيما يلي:

التشغيل الآلي

يساعد ذكاء الأعمال الشركات على أتمتة المهام المختلفة التي قد تكون مملة وتستغرق وقتاً طويلاً. وباستخدام أدوات وتقنيات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جنباً إلى جنب مع أطر عمل ذات تعليمات برمجية منخفضة وبدون تعليمات برمجية، أصبح من الممكن للشركات الاعتماد على ذكاء الأعمال لأتمتة البيانات. وستستمر القدرات المتطورة لمنصات ذكاء الأعمال في لعب دور أساسي في الأتمتة في عام 2023، وستكون الشركات قادرة على تحقيق وضع الأتمتة الفائقة لمختلف المتطلبات التشغيلية.

التحليل المعزز

إن تكامل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يجعل من السهل على الشركات تمكين أعضاء الفرق غير التقنية من تسخير قوة ذكاء الأعمال. تتيح التحليلات المعززة للفريق بأكمله إنشاء نماذج متقدمة لتحليل البيانات واستقاء رؤى قيمة منها دون قضاء الكثير من الوقت.

إن زيادة إمكانية الوصول إلى تحليل البيانات من خلال طرح الأسئلة الصحيحة وتوفير تلميحات سياقية للرؤى ذات صلة، تجعلها واحدة من أكثر الميزات المرغوبة في أي منصة لذكاء أعمال. ونظراً لأنها تساعد نشاطاً تجارياً على إدارة تعقيد البيانات وحجمها من خلال الجمع السلس للبيانات وتنقيتها وتوليد الرؤى منها، فسوف تستمر في إحداث تأثير في عام 2023.

الذكاء التنبؤي

لقد كان الذكاء التنبؤي أحد أكثر المواضيع تداولاً بين المتخصصين في ذكاء الأعمال. نظراً لأنه يسمح للشركة بفهم النتائج المحتملة ويمكنه أن يكون بمثابة قوة توجيهية، فمن المحتمل أن يكون المحور الرئيسي لذكاء الأعمال في عام 2023. ومع ذلك، تحتاج الشركة إلى جمع بيانات كافية وإنشاء تقديرات مستقبلية موثوقة للمنصة لاقتراح سيناريوهات بديلة مقترحة وتحقيق إدارة فعالة للمخاطر.

ومن المتوقع أن يتم استخدام الذكاء التنبؤي بشكل متزايد لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الأعمال التجارية. ومن المرجح أن تتعرّف الشركات على حالات استخدام أكثر إقناعاً للذكاء التنبؤي، وستلعب دوراً أكثر أهمية في النظام البيئي لذكاء الأعمال.

الميزات المستندة إلى معالجة اللغة الطبيعية لإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات يساعد استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في ذكاء الأعمال، الشركات في إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وفهم البيانات المنظمة وغير المنظمة. بغض النظر عن مستوى الخبرة التقنية، يمكن أن يوفر استخدام معالجة اللغة الطبيعية NLP في العمليات التجارية ذكاء أعمال في الوقت الفعلي للمستخدمين النهائيين، مما يسهل على الشركات إنشاء رؤى واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

ونظراً لأن أجهزة الكومبيوتر تفهم لغة الإنسان وسياق الاستفسارات بشكل أفضل، ستستمر معالجة اللغة الطبيعية NLP في دفع قبول الأهمية المتزايدة لذكاء الأعمال في عام 2023.

الذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي

من المرجح أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أكثر ذكاءً في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في العام المقبل. حيث يتزايد الطلب على تحليل البيانات عبر الانترنت في الوقت الفعلي بين الشركات، ومن المتوقع أن تقوم منصات ذكاء الأعمال بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تكيفية متطورة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيّف مع التغيرات في العالم الحقيقي.

وفقاً لتحليل «جارتنر»، ستتمكن الشركات التي يمكنها بناء قدرات الذكاء الاصطناعي التكيفية بحلول عام 2026 من التفوق في الأداء على المنافسة في تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة 25٪ على الأقل. سيظهر الذكاء الاصطناعي كتقنية أكثر موثوقية وقابلة للتطوير يمكنها أن تقدم الكثير للمؤسسات.

ذكاء المحادثة

من المرجح أن يزداد استخدام ذكاء المحادثة في وظائف الأعمال المختلفة في عام 2023. فهو يمكن أنظمة ذكاء الأعمال التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من تحليل الكلام أو النص والمساعدة في اكتساب رؤى لدفع نمو الأعمال.

ومن المتوقع أن تستخدم العديد من الأقسام الأخرى تحليلات المحادثة بالإضافة إلى التسويق والمبيعات لتقديم أداء أفضل للأعمال. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يمر مستوى التطور في ذكاء المحادثة من خلال منحنى التعلم.

من المتوقع أن تكون صناعات مثل التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتصنيع والسيارات والرعاية الصحية والخدمات اللوجتسية والخدمات المالية والطاقة من أكبر المؤمنين بذكاء الأعمال. سيظل عام 2023 فترة مثيرة لمنصات ذكاء الأعمال والشركات التي تتطلع إلى زيادة قدراتها في معالجة البيانات وإدارتها.

في حين أنه من الصعب تحديد المسار الدقيق الذي ستتخذه القدرات المختلفة لمنصة ذكاء الأعمال في المستقبل، فإن الاتجاهات الموضحة هنا ستظهر حتماً بطرق حاسمة تشكل المحادثة حول ذكاء الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز