2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 457 مبايعة بقيمة 2.02 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 1.11 مليار درهم و407 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 902.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 623 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 161 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 202.61 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 36.58 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 166.03 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 85.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الاولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 21 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز