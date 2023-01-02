"عالم القهوة 2023" يؤكّد مكانة دبي مركزاً رئيسياً لتجارة القهوة حول العالم

المصدر: البيان

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أكّدت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، اكتمال الاستعدادات الخاصة بمعرض "عالم القهوة 2023"، المُقرر أن يستقبل زوَّاره من تجّار القهوة وعشّاقها خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي؛ وضمن ثاني دورات المعرض إثر النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، وسط إشادة روَّاد القطاع والخبراء وصُنّاع وعشّاق القهوة من جميع أنحاء العالم ممن شاركوا في الفعالية.

وكشفت "دي إكس بي لايف"، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية؛ عن استقطاب الحدث هذا العام لأكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، تأكيداً لأهميته كمنصّة مؤثرة تتيح لمحبي القهوة ولجميع العاملين في مجالها استكشاف آفاق جديدة تعزز فرص نمو تجارتها وكافة الأنشطة المرتبطة بها في المنطقة والعالم.

وتعدُّ دبي أول مدينة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تستضيف هذا الحدث الرائد؛ تأكيداً لدورها مركزاً رئيسياً لتجارة القهوة في المنطقة، إذ يشكِّل المعرض محطّةً مهمة تجمع تحت سقف واحد أبرز خبراء وروَّاد القطاع لبحث الآفاق المستقبلية لتجارة القهوة وسبل تسريع نموِّها في المنطقة، من خلال تيسير فرصة اللقاء والنقاش لجميع العاملين في مجال القهوة من مزارعين، وتجار، ومُصنِّعين، وموزٍّعين، وشركات صغيرة ومتوسطة، وأصحاب المقاهي، والمحامص، والفنادق، ومحبِّي ومتذوِّقي القهوة، والباريستا، من جميع أنحاء العالم.

وسوف يتسنَّى لزوّار المعرض المشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة، أبرزها جناح الـ "كابينغ روم"، وجناح الـ "برو بار"، وجناح الـ "روسترز فيليدج"، كما يضم المعرض محاضرات وورش عمل تغطّي نواحي متعددة في صناعة القهوة. كذلك تقام خلال الحدث "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"، وعدد من المسابقات العالمية، أبرزها مسابقة "أفضل تصميم في القهوة"، ومسابقة "أفضل منتج جديد".

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ "دي إكس بي لايف": "سوف تشمل نسخة هذا العام من المعرض تنظيم مجموعةً متنوّعةً من الأنشطة والتجارب الاستثنائية، بمشاركة ما يزيد على 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، ونتوقَّع أن يفوق زوّار هذه الدورة ضعف زوَّار النسخة الأولى والذين فاق عددهم 6000 زائر، خاصة مع مضاعفة المساحة وزيادة الفعاليات المصاحبة. وسيركز المعرض على الاتجاهات السائدة في قطاع القهوة، وسيتيح للمشاركين بناء وتعزيز علاقاتهم مع الشركات والمقاهي العاملة في سوق القهوة في دولة الإمارات والمنطقة. وسيكون "عالم القهوة" أحد أبرز الفعاليات التجارية العالمية في صناعة القهوة في عام 2023، وسيمثّل خطوةً نوعيةً تعزز مكانة دبي كمركز مهمّ لتجارة القهوة في المنطقة والعالم."

وأضاف الحمادي: "يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار إسهام دبي في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة، وتأكيداً على مكانة ودور الإمارة كمركز رئيس للأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة، فيما يعكس الإقبال الكبير من قبل آلاف الخبراء والمختصّين من جميع أنحاء العالم في الفعاليات التجارية التي تستضيفها الإمارة ثقة المجتمع الدولي واعترافه بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي."

وقد أسهم موقع دبي الاستراتيجي في قلب العالم وما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى تخدم قطاع التجارة بشكل عام، في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز حيوي لتجارة القهوة في المنطقة، من خلال الربط بين أكبر وأهم المناطق المنتجة للقهوة حول العالم والأسواق الواعدة عالية القيمة لهذا المنتج لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى نمو سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% بين عامي 2022 و2027، بينما من المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 8.3% لسوق القهوة ومنتجاتها في دولة الإمارات حتى العام 2027.

ويشارك في المعرض هذا العام عدد كبير من العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، وأبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية من: البرازيل، واليونان، وفرنسا وكولومبيا وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

وتقدِّم نسخة هذا العام من معرض "عالم القهوة" تجارب استثنائية للزوار من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك:

"روسترز فيليدج" – تجربة عالمية لمحبي القهوة

جناح الـــ "روسترز فيليدج" هو أحد أكثر أقسام المعرض شهرةً، ويحظى بشعبية كبيرة، إذ يتيح للزوَّار فرصة التعرُّف على العاملين في مجال تحضير القهوة والاطِّلاع على أساليب عملهم؛ ويشمل القسم أنشطة تحميص وتحضير وتذوِّق القهوة، واستعراض أحدث التطوُّرات في مجالات اختيار حبوب القهوة ومعالجتها وتحميصها وتحضيرها، وسيتيح هذا القسم لمحبُّي القهوة تذوّق عيّنات يتم تحضيرها بطرق فريدة ومتميّزة ومختلفة في جميع أنحاء العالم.

"كابينغ روم" – خياراتٌ واسعةٌ

يمثِّل قسم الـــ "كابينغ روم" تجربةً متميِّزةً للذواقة، إذ يمكن للزوّار من خلاله تجربة أصناف مختلفة من القهوة. ويشارك تحت مظلة هذا القسم 11 جهةً عارضة، تبرز كلٌّ منها نوعاً محدَّداً من حبوب البن والطرق الخاصة لتحميصها، ويمكَّن للزوّار تذوُّقها وتقييمها والمقارنة بينها.

"برو بار" – التنوع في مشروبات القهوة

يعدُّ جناح الـــ"برو بار" أحد أبرز أجنحة المعرض، إذ يتيح لـنحو 35 مقهىً مشارك ثلاث ساعات كاملة لكل منهم لاستعراض مختلف أنواع مشروبات القهوة التي يقدِّمها، بما في ذلك "فرينش بريس" والقهوة المُحمَّصة و"كولد برو" والقهوة التركية والقهوة التقليدية، وسيتمُّ تحضير هذه المشروبات يدوياً ليتذوَّقها زوَّار المعرض.

محاضرات وورش عمل

ويحضر المعرض أهم خبراء القطاع لمشاركة المعارف والمعلومات المتعلّقة بأساليب تحميص وطحن وتجارة وتسويق وتوزيع القهوة، ويمكن للزوَّار حضور المحاضرات مجاناً للاطِّلاع على أحدث المعلومات والاتجاهات في صناعة القهوة، والاستفادة من قصص النجاح التي سيتم استعراضها في ذات المجال.

جوائز "التصميم في القهوة"

سوف يحتضن المعرض فعاليات جوائز "التصميم في القهوة" التي تمتدُّ لثلاثة أيام، ويتم خلالها تكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية في مجال القهوة. وتشمل هذه الجوائز أربع فئات، هي العبوات والمساحات والتغليف والتقديم، وسيتم تقييم ثلاثة مشاركين في كلٍّ منها.

بطولة الإمارات الوطنية للباريستا

تهدف "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" إلى تشجيع التميّز في مجال تحضير القهوة والارتقاء بمهنة الباريستا، ودعم العاملين فيها من ذوي المهارات الاستثنائية؛ ويتنافس في هذه البطولة 12 من أفضل الباريستا من جميع أنحاء الدولة للحصول على جائزة البطولة، وذلك وفقاً لجودة المشروبات، وتميُّز طريقة التقديم، والابتكار، والخبرات التقنية، والنظافة، حيث تقوم لجنة التحكيم بتقييم أداء الباريستا وتوظيفهم لخبرتهم ومهارتهم الإبداعية في تحضير أنواع متنوعة من المشروبات.

ويأتي انعقاد هذه البطولة تمهيداً لإقامة "البطولة العالمية للباريستا"، التي تُعقد سنوياً ويتنافس فيها الفائزون بمختلف البطولات الوطنية للباريستا من جميع أنحاء العالم؛ وسوف يشارك الفائز في البطولة العالمية القادمة في أثينا ممثلًا لدولة الإمارات.

مسابقة "أفضل منتج جديد" – الارتقاء بمعايير الجودة

تسعى مسابقة "أفضل منتج جديد" إلى التعريف بالمنتجات الجديدة بعد تقييم جودتها وقيمتها، وتشمل هذه المسابقة فئات متعددة، منها: "اكسسوارات القهوة"، و "معدّات تحضير وتقديم القهوة التجارية"، و"معدات تحضير وتقديم القهوة الاستهلاكية" و"الفئة المفتوحة".

يستقبل معرض عالم القهوة 2023 زواره في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، يومي 11 و 12يناير الجاري اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً وحتي الساعة 6:00 مساءً، ويوم الجمعة 13 يناير من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

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