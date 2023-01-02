تعاون بين «Wio Bank» و«أبوظبي الأول» لتسهيل معاملات إيداع الشيكات والمبالغ النقدية

المصدر: وام

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تتعاون Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، مع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الدولة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم وأكثر أماناً، لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال في Wio Bank بخدمات إيداع الشيكات والمبالغ النقدية عبر شبكة بنك أبوظبي الأول الواسعة من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.

وتقدم منصة Wio Bank مجموعة متخصصة من الحلول المصرفية الرقمية التي تركز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال شراكتها مع بنك أبوظبي الأول، ستعمل منصة Wio Bank على تعزيز الأدوات المصرفية المتاحة لأصحاب الأعمال، والربط بين الحلول المصرفية الرقمية الآمنة والمرنة التي تقدمها من جهة، وخدمات الإيداع النقدي وإيداع الشيكات من جهة ثانية، بالإضافة إلى خدمات السحب النقدي، باستخدام البنية التحتية المتكاملة لبنك أبوظبي الأول.

وتم دمج تطبيق Wio Business ضمن بوابة FABePay لتمكين المستخدمين من إيداع الشبكات بأسلوب مرن وسلس بشكل مباشر عبر التطبيق، والحصول على رمز مرجعي خاص يتم استخدامه في كل معاملة إيداع.

ويمكن استخدام الرمز في أي من أجهزة الإيداع النقدي التابعة لبنك أبوظبي الأول، عبر اختيار "الإيداع في Wio" لاستكمال المعاملة. وتتم مطابقة المعلومات المستخدمة لإنشاء الرمز المرجعي تلقائياً مع عملية الإيداع، بما يتوافق مع أعلى معايير الأمان.

وقال سانجاي سيثي، رئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: "تساهم التكنولوجيا الحديثة بدور جوهري في تزويد العملاء بتجربة مصرفية أكثر بساطة وسهولة، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المصرفية المتخصصة لكل فئة من العملاء. ومن هذا المنطلق، يسرنا التعاون مع منصةWio Bank، التي تتبع أسلوباً جديداً ومبتكراً في القطاع المصرفي، لتوفير حلول أكثر مرونة لإيداع الشبكات والمبالغ النقدية. ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر هذا التعاون لدعم النمو المتواصل لعمليات Wio Bank".

من جانبه، قال جمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في Wio Bank: "تمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً بالنسبة لنا وخطوة جديدة نحو تعزيز محفظة منتجات وخدمات Wio Business. وبصفته أحد أبرز المساهمين في Wio Bank، يقدم بنك أبوظبي الأول دعمه لعملائنا عبر تمكينهم من الاستفادة من شبكته الواسعة وحضوره القوي في مختلف أنحاء الإمارات. ونحن سعداء بتعاوننا مع بنك أبوظبي الأول، وهو التعاون الذي سيتيح لنا مواصلة تطوير خدماتنا وتحقيق هدفنا المتمثل في توفير خدمات مصرفية سهلة وبسيطة لعملائنا".

وجرى إطلاق منصة Wio Bank رسمياً في سبتمبر 2022، لتقدم ثلاث خدمات رئيسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والحلول المصرفية كخدمة، والخدمات المصرفية للأعمال. وتم تصميم أول تطبيقات المنصة، Wio Business، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والموظفين المستقلين بخدمات مصرفية مرنة تتيح تطوير العمليات التشغيلية عبر استخدام خدمات متكاملة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.

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