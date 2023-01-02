«القيادة 4.0» يبشر بقفزة للصناعة الوطنية في 2023

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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يترقب قطاع الصناعة في الإمارات تحقيق انطلاقة كبيرة خلال عام 2023 بفضل دعم المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها برنامج «القيادة 4.0» لتدريب القيادات الصناعية المواطنة. ويهدف برنامج «القيادة 4.0» إلى تمكين وتشجيع القادة في القطاع الصناعي على تبني التكنولوجيا المتقدمة لرفع تنافسية واستدامة القطاع وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته. وقامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية في البرامج التعليمية والتدريبية التي تساهم في إعداد الكوادر البشرية في مجال الثورة الصناعية الرابعة وحلولها التكنولوجية، ونجحت في تطوير قدرات كوادر مواطنة شابة تتمتع برؤى مستقبلية قادرة على فهم وتبني التحولات التكنولوجية بسرعة فائقة. وأكد عدد من الخبراء ورجال الصناعة لـ «البيان» أن الإمارات سوف تجني في المستقبل القريب ثمار المبادرات النوعية التي تم إطلاقها ومنها برنامج «القيادة 4.0» ودعم التحول نحو التصنيع الذكي، وسوف يساهم ذلك في تحقيق قفزة هائلة ونقلة حقيقية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات خلال عام 2023.

ركيزة أساسية

وأوضح نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي والمدير العام لمؤسسة المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، أن القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر ثاني أقوى اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، حيث تنتهج الإمارات سياسة اقتصادية متميزة بحيث لا يتأثر الاقتصاد الوطني عندما تحتفل الدولة بتصدير آخر برميل من البترول. وأشار إلى أن السعودية بجوارنا بدأت نهضة صناعية وعلينا أن نسلك المسار نفسه الذي بدأناه منذ فترة ليست قصيرة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والارتقاء به أولوية استراتيجية ومحور أساسي لبناء المستقبل.

وقال: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت العديد من المبادرات المهمة خلال الفترة الماضية وسوف تقود قطاع الصناعة لتحقيق نقلة نوعية في المستقبل. مشيراً إلى مشاريع الخمسين، وبرنامج «القيادة 4.0»، والتحول الرقمي، والتطور التشريعي لتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية.

وأفاد الشامسي، بأن المقومات الاقتصادية ومصادر قوة الاقتصاد الوطني من بنية تحتية وتشريعات وقوانين اقتصادية وجهاز مصرفي متطور وحرية اقتصادية وقاعدة رأسمالية صلبة تمنح الإمارات قوة اقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن برنامج «القيادة 4.0» يدعم التحول نحو التصنيع الذكي في دولة الإمارات وسوف يشكل دعماً قوياً للقطاع الصناعي وسوف يظهر ذلك جلياً خلال العام الجديد.

ولفت إلى أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في قطاعات صناعية عدة منها الصناعات الغذائية وصناعة الألمنيوم والصناعات البتروكيماوية. وأشار إلى ضرورة وجود رؤية مشتركة لإحداث تنمية صناعية على مستوى الدولة وليس لكل إمارة على حدة لتحقيق التكامل الصناعي وتطوير الصناعات الإماراتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

استراتيجية وطنية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتتضمن مبادرات نوعية مثل «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عام 2023 سوف يشهد طفرة في القطاع الصناعي بالتركيز على الصناعات المستقبلية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وظهور نتائج المبادرات التي أطلقت العام الماضي مثل برنامج القيمة المضافة و«القيادة 4.0» وغيرها.

وأضاف إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عملت على تطوير سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز صادرات المنتجات المحلية وتطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية والارتقاء بأداء القطاع الصناعي وضمان استدامته، وتمكينه من تبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات الإماراتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

صناعات مستقبلية

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي: إن القيادة الرشيدة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي. مشيراً إلى ضرورة التركيز على الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا المتقدمة. وأعرب عن تفاؤله بانطلاقة قوية للقطاع الصناعي في الدولة في عام 2023 بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» مثل برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وبرنامج «القيادة 4.0» والتي تهدف إلى زيادة مستوى الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف إن التحول الإلكتروني في القطاع الصناعي سيكون له دور كبير، مشيراً إلى أن إمارة دبي سبقت في الانطلاق إلى التكنولوجيا الرقمية وسوف تجنى ثمار ذلك في المستقبل القريب.

وأضاف إن الإمارات حققت نجاحات واضحة في صناعة الألمنيوم وشهد لها العالم بجودة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ استراتيجية موحدة لدعم القطاع الصناعي والانطلاق خارج الدولة وفتح أبواب تصدير المصنوعات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية.

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