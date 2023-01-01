«زوم بروبيرتي»: عقارات دبي نحو ذروة جديدة في 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقعت شركة «زوم بروبيرتي إنسايتس» أن يواصل سوق العقارات في دبي مساره التصاعدي في عام 2023، حيث تزداد أسعار العقارات والإيجارات السنوية بشكل أكبر وسط زيادة الطلب والاهتمام من الأفراد ذوي القيمة المالية العالية والمستثمرين الأجانب.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشركة أن أسعار العقارات في دبي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تصل إلى 20 % في المتوسط، وأن قطاع إسكان الرفاهية سيستمر في السيطرة بنسبة 13.5 % على أساس سنوي في عام 2023.

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن سوق العقارات سوف يواصل المسار التصاعدي على خلفية الطلب القوي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الأجانب والمحليين، بعد أن عزز سوق العقارات في دبي مكانته كوجهة عقارية رائدة، ولقد أثبت العام 2022 أنه عام مميز حتى الآن، ومن المتوقع أن ينتهي نهاية قوية ما يمهد الطريق لعام 2023 أقوى. وأضاف: أعتقد أن المجمعات التي تحظى بإقبال كبير مثل نخلة جميرا ووسط مدينة دبي ودبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس وغيرها، ستستمر في جذب المشترين والمستثمرين في العام المقبل أيضاً.

كما أنه لوحظ أن العقارات الراقية آخذة في الارتفاع بالإشارة إلى تقرير حديث صادر عن «نايت فرانك»، وقد أوضحت «زوم بروبرتي إنسايتس» أن العقارات الراقية في دبي سوف تحظى بعام رائع آخر، مع زيادة متوقعة في الأسعار بنسبة 13.5 % خلال العام المقبل، وهي أعلى زيادة تحظى بها أفضل 25 وجهة أجنبية.

وتحتل ميامي المرتبة الثانية مع زيادة متوقعة بنسبة 5 % في الأسعار، بينما تعد لوس أنجليس وباريس ونيويورك من الأسماء البارزة الأخرى في القائمة، ومن المتوقع أن تظل المناطق الأكثر شهرة على رأس القائمة خلال العام 2023.

وتشير بيانات «زوم بروبرتي إنسايتس» إلى أن نخلة جميرا شهدت أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 5 % في قطاع الشقق في الآونة الأخيرة، تلتها مدينة محمد بن راشد ومدينة ميدان وليفينج ليجندز، حيث سجلت جميع هذه المجمعات زيادة بنسبة 4.7 % في متوسط أسعار العقارات، وبالنسبة لفلل تم تسجيل أعلى نمو بنسبة 4.6 % في تلال الإمارات، كما سجلت مدن 4.1 %، وسجلت قرية جميرا الدائرية 3.9 %، ومدينة محمد بن راشد 3.1 %.

وفيما يتعلق بالشقق المؤجرة، أظهرت المدينة القديمة ومجمع دبي لاند السكني وجرين كوميونيتي ووسط مدينة دبي أرقاماً واعدة بنسبة 4.9 %، و4.6 %، و4.5 %، و4.4 %، على التوالي، وظلت المدينة المستدامة عند نسبة 4.9 %، وداماك هيلز (أكويا) عند نسبة 4.8 %، والفيلا عند نسبة 4.8 %، والريم عند 4.7 % وكانت الخيارات المفضلة لدى مستأجري الفلل.

وإضافة إلى المناطق المذكورة أعلاه، من المتوقع أن تقود سوق العقارات في جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس والمرابع العربية ودبي مارينا سوق العقارات خلال العام 2023. واختتم شبيرى كلامه قائلاً: إن مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة، وبفضل السياسات المعدلة من قبل الحكومة والتخفيف من قواعد الحصول على التأشيرات والبيئة الصديقة للوافدين فإن كل هذه العوامل ساعدت في جعل سوق العقارات في دبي ناجحاً للغاية، وأعتقد أنهم سيواصلون المساهمة في نجاح القطاع خلال العام 2023 أيضاً.

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