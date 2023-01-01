«دبي للتسوق» يستقبل 2023 بعروض استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت، أمس، فعاليات مهرجان دبي للتسوق، واكتظت المراكز التجارية بالزوار للاحتفال بعروض نهاية العام التسويقية والترفيهية، حيث تصادف ليلة رأس السنة عطلة نهاية الأسبوع في الدولة. وتسابقت المحلات والسلاسل والمراكز التجارية في توفير عروض التسوق المميزة للاستفادة من التدفق الكبير من الزوار من داخل الإمارة ومن خارجها، حيث شهدت أسواق التجزئة حالة من الزخم الكبير لاسيما مع تدفق الزوار على المراكز التجارية مبكراً للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والدرون في مناطق مختلفة من الإمارة مع استقبال 2023. وإلى جانب الصفقات المميزة والخصومات الاستثنائية على باقة واسعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والهدايا والأدوات المنزلية والملابس والأحذية والتي وصلت إلى 75 % تواصلت العروض الترفيهية المبهرة والجوائز الكبرى، فضلاً عن باقة من الحفلات والفعاليات الفنية والموسيقية.

ويوفر «دبي للتسوق» الذي تتواصل فعالياته 46 يوماً حتى 29 يناير الجاري تجربة شتوية ممتعة لسكان دبي وزوارها.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتقديم مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة مثل «أضواء دبي» و«مليونير شير» و«اتصالات إم أو تي بي» وعروض طائرات «الدرون» الضوئية وعروض الألعاب النارية اليومية وغيرها الكثير، حيث يشهد المهرجان عروضاً مبهرة لطائرات الدرون، حيث تحلق 500 طائرة لتضيء سماء دبي.

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