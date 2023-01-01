ذروة سفر عبر مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، حالة من النشاط الكبير خلال الساعات الماضية، بدعم رأس السنة الميلادية، التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع متوسط عدد المسافرين الدوليين عبر المطار، مسجلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية ذروة في حركة السفر، بإجمالي نحو 250 ألف مسافر.

وتوقعت مطارات دبي، أن تسجل حركة المرور، عبر مطار دبي نحو مليوني مسافر، خلال 8 أيام بين 27 ديسمبر حتى 3 يناير، فيما يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي، نحو 245 ألف مسافر من وإلى دبي، فيما تشهد الإمارة حالة من الزخم السياحي، بدعم الفعاليات، واحتفالات رأس السنة المميزة، التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار للإمارة كل عام. وارتفع متوسط أعداد المسافرين اليومي عبر مطار دبي بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، لتخترق الحركة مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، بدعم النشاط الكبير في قطاعي السياحة والسفر خلال عام 2022، إضافة إلى مونديال كأس العالم 2022، الذي استضافته قطر، ليكون الموسم الأخير من هذا العام، من أكثر المواسم ازدحاماً منذ 2019.

وارتفع عدد الزوار الدوليين الوافدين إلى دبي، متجاوزاً 12.8 مليون خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي، بنمو 113 %، 1.42 مليون زائر دولي خلال نوفمبر بنمو 24 %، فيما اقترب عدد الزوار بين يناير ونوفمبر 2022 من مستويات ما قبل الجائحة، فيما حققت الفنادق والشقق الفندقية معدلات إشغال 73 %.

وتوقعت مطارات دبي، أن يكون غداً الاثنين أكثر الأيام ازدحاماً، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين نحو 257 ألف مسافر، كما توقعت أن تكون أرقام حركة المسافرين في 2022، نحو 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي، بدعم تواصل انتعاش حركة السفر والسياحة والفعاليات الترفيهية والتسويقية والمعارض.

وسجل مطار دبي زيادة مضاعفة في أعداد المسافرين، خلال الربع الثالث من 2022، وارتفع عدد المسافرين إلى 18,45 مليون مسافر، مستقبلاً نحو 46,34 مليون مسافر، بداية من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، بزيادة 167.9 % على أساس سنوي، وتشير النتائج القوية إلى تحقيق 72 % من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي، خلال الفترة ذاتها من 2019 قبل اندلاع الجائحة العالمية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من 2022، نحو 98,577 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات بداية من يناير وحتى سبتمبر، إلى 274,911 رحلة، بنمو 159.5 % على أساس سنوي.

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