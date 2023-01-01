تراجع أسعار الوقود في الإمارات مع غروب 2022

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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شهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة مع غروب شمس عام 2022، وشروق شمس 2023، حيث تراجعت أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2023 بحوالي 1.85 درهم في البنزين و1.47 درهم تخفيضاً لكل لتر في الديزل مقارنة بأسعار شهر يوليو الماضي والذي شهد أكبر زيادة في الأسعار خلال عام 2022.

وتم خفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 1.85 درهم من 4.63 دراهم في يوليو الماضي إلى 2.78 درهم في يناير 2023 وبنسبة نزول بلغت نحو 40 %، كما نزل لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 1.85 درهم من 4.52 دراهم في يوليو الماضي إلى 2.67 درهم في يناير وبنسبة نزول بلغت نحو 41 %. وكذلك نزل سعر لتر بنزين «إي بلس» (91) بمقدار 1.49 درهم من 4.44 دراهم في يوليو الماضي إلى 2.59 درهم في يناير، وبنسبة نزول بلغت 33.6 %. كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 1.47 درهم لكل لتر من 4.76 دراهم في يوليو الماضي إلى 3.29 دراهم في يناير 2023 وبنسبة نزول بلغت نحو 31 %.

وشهد شهر يوليو الماضي ذروة ارتفاع أسعار الوقود بكل مشتقاتها في الإمارات بسبب زيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل، وارتفاع معدلات التضخم العالمي على مدار العام الماضي وبالتالي زيادة واضحة في الأسعار عموماً، فضلاً عن حالة الانفتاح التي شهدها العالم على مدار الشهور الماضية مع الشعور بالتعافي من جائحة «كوفيد 19» والتي أعقبت فترة الإغلاق في 2020. بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.

متوالية انخفاض

مع انتهاء شهر يوليو الماضي، بدأت متوالية انخفاض أسعار الوقود في شهر أغسطس وعلى مدار 3 أشهر متواصلة، حيث أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل في أغسطس بمقدار 60 فلساً في البنزين، وبنسبة تخفيض تراوحت بين 13 و13.5 %، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022. ومع بداية سبتمبر تراجعت الأسعار بمقدار 62 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 15 % و16.2 %، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2022. وفي أكتوبر تواصل تخفيض أسعار البنزين والديزل بمقدار 38 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 11 % و11.5 %، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2022. وفي شهر نوفمبر ارتدت الأسعار بشكل طفيف بمقدار نحو 28 فلساً في البنزين كما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار أكتوبر قبل أن تواصل الانخفاض في ديسمبر بمقدار يتراوح بين 2 فلس في البنزين و27 فلساً في الديزل مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

مؤثرات عالمية

وأكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية لـ «البيان» أن العديد من العوامل تسببت في ارتفاع أسعار الوقود العام الماضي منها زيادة معدلات التضخم العالمي على مدار الشهور الماضية، وبالتالي زيادة واضحة في الأسعار عموماً، وزيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل وحالة الانفتاح التي شهدها العالم على مدار الشهور الماضية مع الشعور بالتعافي من جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.

وأوضح أنه كلما ارتفع سعر برميل النفط على مستوى العالم، لابد أن تتأثر الأسواق المحلية به. وأشار إلى أن من العوامل التي تسببت في زيادة أسعار الوقود العام الماضي زيادة أسعار خام برنت، مشيراً إلى وجود لجنة لمتابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات ولديها خبرات كبيرة ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث في السوق الدولي.

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