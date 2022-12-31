«دبي للتسوق» يطلق تجارب استثنائية في المهرجان الأطول عالمياً

المصدر: دبي - وام

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يقدم مهرجان دبي للتسوق تجارب مميزة لضيوفه من داخل الدولة وخارجها مع تعدد الفعاليات والأنشطة الترفيهية العالمية والعروض الترويجية والجوائز القيمة التي تسهم في إسعاد الكثيرين ممن يحظون بتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الحملات الترويجية.

ويعد التعاون المثمر بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق - والشركاء الاستراتيجيين خطوة مهمة في استمرارية ونجاح مهرجان دبي للتسوق الذي يعد الأطول من نوعه على مستوى العالم.

وعلى مدار 7 أسابيع من 15 ديسمبر الجاري حتى 29 يناير المقبل حرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتقديم مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة مثل «أضواء دبي» و«مليونير شير» و«اتصالات إم أو تي بي» وعروض طائرات «الدرون» الضوئية وعروض الألعاب النارية اليومية وغيرها الكثير.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يقع قطاع التجزئة في قلب التجارة والنمو في دبي. وتعد دبي عاصمة تسوق عالمية، حيث تلعب دوراً رئيسياً في جذب الزوار وتعزيز مستوى الحياة للمقيمين. لذلك نسعى باستمرار لتطوير عروض التجزئة لدينا في مراكز التسوق الرائدة عالمياً والتي تعد موطناً لأفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية وخلق تجارب مختلفة ومشوقة للجميع».

وأكد عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق عن التزامهم بدعم جهود دبي لمواصلة استقطاب الزوار وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة السياحة العالمية ووجهة استراتيجية للأعمال والاستثمار والزيارة والعمل والعيش وتقديم العروض التسويقية والترفيهية والجوائز وتعزيز مبيعات متاجر التجزئة.

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