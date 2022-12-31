أحمد بن سعيد: عمليات طيران الإمارات تعود في 2023 إلى مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مجموعة الإمارات تهدف خلال العام 2023 لإعادة عملياتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما ستواصل جذب المواهب والتوظيف لدعم نموها المستقبلي، والتركيز على صحة وسلامة عملائها وفرق عملها. وقال سموه في رسالة لموظفي المجموعة بمناسبة العام الجديد : خلال العام 2023، سيتم إطلاق العديد من المبادرات المميزة مثل تشغيل طائراتنا المجددة حديثاً واستثمار بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) في العمليات الخضراء والاستدامة وتنمية المجتمع، فضلاً عن شراكات ومنتجات جديدة، إلى جانب فرص التكنولوجيا والتعلم والتطوير الوظيفي لموظفينا، إضافة إلى التوسعات بشكل عام، وضعنا معاً خارطة طريق، ولدينا خطط قوية وعلامات تجارية أيقونية ونشكل فريقاً موهوباً وذا خبرة مذهلة. وأشار سموه في إطار الحديث عن 2023 إلى توقعات الخبرات بعام يتخلله التضخم والركود وارتفاع أسعار الوقود والدولار الأمريكي القوي، وبالتالي ستؤثر جميع هذه العوامل على الطلب على السفر وتكاليف التشغيل لدى المجموعة.

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من هذه الآثار، من خلال ضبط التكاليف والعمل عن كثب مع الموردين وأصحاب المصلحة، والتأكد من أننا نجتذب عملاء جدداً وتقديم تجارب رائعة في المنتجات والسفر. ولفت سموه إلى أن مجموعة الإمارات اعتمدت خلال 2022 على مواردها الداخلية لتسريع عملية استعادة شبكتها العالمية، وإعادة أسطولها من التخزين إلى التشغيل على مدارج المطارات، وتعزيز تجربة العملاء وثقة السفر، إلى جانب الاستثمار في المنتجات والأفراد، كما واصلت نقل الإمدادات الطبية والأساسية في أنحاء العالم. وأضاف الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،: مع تسليط الأضواء العالمية على دبي ، قدمنا عرضاً مذهلاً في إكسبو 2020 والذي لبى توقعات الجميع.

وأضاف سموه: توقعنا موجات من الطلب المكبوت التي دفعتنا للاستعداد لزيادة الرحلات الصيفية، حيث سجلنا أحد أفضل مواسم الصيف لدينا، وهو ما انعكس في إعلان عن نتائج مالية قوية لنصف العام، وبحلول نهاية ديسمبر، رحبنا بأكثر 14000 فرد من الموظفين الجدد والسابقين إلى مجموعتنا المتنامية.

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