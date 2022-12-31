أسهم الإمارات تودّع 2022 بمكاسب 1.2 تريليون درهم

المصدر: أبوظبي – وام

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ودّعت أسهم الإمارات المحلية العام 2022 بمكاسب سنوية هي الأكبر في تاريخها، مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي الكامل من تداعيات الجائحة، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 1.2 مليار درهم لترتفع الرسملة السوقية من 2.03 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولاً إلى 3.2 تريليونات درهم في نهاية العام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«برجيل» و«بيانات» و«إمباور» و«تعليم» و«أمريكانا» وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء في أسواق الأسهم المحلية ناهز 30 مليار درهم، وذلك بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

وعززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام 2022 بصافي استثمار ناهز 10 مليارات درهم كمحصلة شراء، وذلك في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبري المؤسسات العالمية والإقليمية.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 20.3 % أو ما يعادل 1722.7 نقطة ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة نهاية العام الماضي إلى 10211.09 نقطة بنهاية 2022، بعدما نجح خلال العام في تسجيل أعلى مستوى في تاريخه مع بلوغه 10629.75 نقطة. وتعزز أداء السوق بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 176.5 % والمالية بنسبة 47 %، والعقار 8.84 % والمواد الأساسية 7.9 % والصناعة 7.48 %. ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب إلى 91.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 67.05 مليار درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.

العالمية القابضة

وحقق سهم «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود بين أسهم أبوظبي خلال 2022 بنسبة جاوزت 169.4 % مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بأكثر من 77 مليار درهم، وصعد «غذاء القابضة» 165.4 % و«طاقة» 159.8 % و«ملتيبلاي» 152.2 % و«أي دي سي كوربوريشن» 146.7 % و«فودكو الوطنية» 133.3 %.

كما صعدت أسهم «الجرافات البحرية» بنحو 87.7 % و«موانئ أبوظبي» 58.5 %، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 32.6 % و«فيرتيغلوب» 20.2 % و«حديد الإمارات أركان» 12 % و«الدار» 11 % و«أبوظبي التجاري» 5.51 %. وجاء «ألفا ظبي» ثانياً بقائمة الأكثر نشاطاً مع استحواذه على سيولة بنحو 61.7 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 53.9 مليار درهم و«الدار» 37.5 ملياراً.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 4.4 % أو ما يعادل 140.2 نقطة ليقفز من مستوى 3195.91 نقطة مغلقاً عند 3336.07 نقطة بنهاية 2022، مع صعود مؤشر السلع الاستهلاكية 191.4 % والمواد الأساسية 17.9 % والعقار 13.8 % والصناعة 1.27 %.

وجاء ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال 2022، سهم «إعمار العقارية» 19.8 % و«دبي الإسلامي» 5.9 % و«العربية للطيران» 48.3 % و«سالك» 24 % و«دبي للاستثمار» 12.4 %، و«مصرف عجمان» بنسبة 43.2 % و«الخليج للملاحة» 120.8 % و«إعمار للتطوير» 0.9 % و«ديار للتطوير» 4.5 % و«إمباور» 6.7 % و«تبريد» 17 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بأكثر من 26.8 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة ناهزت 10.6 مليارات درهم تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً أكثر من 9.9 مليارات درهم، و«ديوا» 7.5 مليارات.

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