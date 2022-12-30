شركة عالمية: ضريبة الدخل على الشركات تعزز مواءمة بيئة عمل الإمارات مع الأسواق العالمية

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة «تالي سوليوشينز» لبرمجيات الامتثال الضريبي في العالم، أن القانون الذي أصدرته الإمارات مؤخراً ويفرض ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات بدءاً من يونيو 2023 يعزز مواءمة بيئة العمل في الإمارات مع السوق العالمي.

وقال فيكاس بانتشال، المدير العام لشركة «تالي سوليوشينز» في الشرق الأوسط: إصدار هذا القانون يمثل علامة فارقة في مسيرة التطور الاقتصادي في دولة الإمارات ويمثّل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني. كما أن تحديد نسبة صفر في المئة للأرباح الخاضعة للضريبة دون حدود 375 ألف درهم يعد دافعاً تحفيزياً قوياً للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. وأضاف إن نسبة الضريبة البالغة 9% على أرباح الشركات تعد من بين أكثر الأنظمة الضرائبية تنافسية في العالم. وستؤدي هذه الضريبة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي عالمي، كما أنها ستجذب المستثمرين وتعزز فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكيفت مع التحول الرقمي مع إدخال ضريبة القيمة المضافة لها قبل بضع سنوات، ما سيمكنها من الانتقال بشكل سلس إلى هذا التطبيق الضريبي الجديد.

وقال بانتشال: لانتقال سلس للامتثال لضريبة أرباح الشركات، فإن امتلاك برنامج إدارة أعمال قوي سيكون له أهمية قصوى للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ويمكن أن يساعد كذلك على استخراج تقارير أعمال سريعة عبر المحاسبة والمخزون والامتثال إلى جانب سهولة إدارة المعاملات المالية اليومية. وعلاوة على ذلك، يستحسن الحصول على توجيهات خبراء المحاسبة والضرائب لضمان الامتثال بنسبة 100%. ولطالما كانت الإمارات في طليعة الابتكار والتغيير، وكان أحد هذه التحولات الإيجابية هو مواءمة الدولة مع السوق العالمي. وأكدت تالي سوليوشينز أن إدخال ضريبة الشركات هو تقدم إيجابي نحو بناء نموذج أعمال قوي يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

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