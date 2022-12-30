مجمع صناعي لـ«دانة للصلب» في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، اتفاقية أولية مع شركة دانة للصلب، وحدة التصنيع الرائدة ضمن مجموعة دانة الصناعية، لإنشاء أول مجمع صناعي لإنتاج الحديد الصلب المدرفل على البارد والساخن في إمارة أبوظبي.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستضخ دانة للصلب استثمارات كبيرة لتطوير مجمع صناعي في كيزاد على مساحة 50,000 متر مربع. ويسهم المجمع الجديد في تكامل أعمال الشركة والاستفادة من عملياتها المستمرة في خطوط جلفنة الحديد وطلائه ما يمكنها من تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 500,000 طن من الحديد المدرفل.

كما يساعد نهج العمل الجديد على تمكين دانة للصلب من تعزيز قدرتها الإنتاجية في منطقة دول مجلس التعاون من خلال استبدال المواد الخام المستوردة مثل لفائف الحديد الصلب المدرفلة على البارد، بمواد محلية جديدة تحمل شعار صنع في الإمارات.

وتسعى مجموعة كيزاد من خلال توفيرها قاعدة جديدة لعمليات دانة للصلب هي الأولى لها في إمارة أبوظبي، إلى زيادة الدعم الذي تلتزم بتقديمه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي، التي أرست برامج اقتصادية طموحة تسعى من خلالها إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031.

ومنذ تأسيسها في 2017، تعمل دانة للصلب على خدمة مجموعة واسعة من الأسواق الاستهلاكية في أكثر من 50 دولة حول العالم في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين. كما تعد إحدى أكبر شركات صناعة الحديد وأكثرها تطوراً في المنطقة وتغطي عملياتها أعمال الجلفنة بالغمس الساخن، والجلفنة بالزنك والألمنيوم على البارد، والحديد المجلفن المطلي مسبقاً، والحديد المجلفن بالزنك الألمنيوم المطلي مسبقاً، ولفائف وصفائح الحديد والألمنيوم المطلية مسبقاً.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: البنى التحتية المتطورة وشبكة النقل عالية الكفاءة التي توفرها مجموعة كيزاد وميناء خليفة شجعت المستثمرين مثل دانة للصلب على اختيار منظومتنا الصناعية كقاعدة لتطوير عملياتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ونتطلع من خلال تعزيز التكامل الرأسي لسلسلة التوريد الصناعية، إلى دعم دانة للصلب في جهودها لخدمة متعامليها وتعزيز حضورها العالمي.

المنشأة التاسعة

قال الدكتور أنكور دانا، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة للصلب»: متحمسون لإطلاق هذا المشروع الطموح في كيزاد والذي يعد ثمرة لجهودنا الرامية إلى تحسين القيمة المقدمة إلى متعاملينا في قارات العالم المختلفة. وهذا المشروع هو المنشأة الصناعية التاسعة لنا في الإمارات، ووقع اختيارنا على كيزاد بفضل العديد من العوامل منها البنى التحتية عالمية المستوى التي توفرها، إلى جانب قنوات الربط السلسة مع الأسواق العالمية، وسهولة الحصول على الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية.

والاتفاقية مع كيزاد هي المشروع الأول لشركة دانة للصلب في أبوظبي والذي ستستهل الشركة من خلاله أعمال منشأة الصلب في كيزاد العاملة بمجال لفائف الحديد الصلب المدرفلة على الساخن والمزيتة والمعالجة بالأسيد، واللفائف المدرفلة على البارد.

وإضافة إلى مرافق منتجات المعادن المستخدمة في البناء والموجودة في مجمع المعادن التابع لمجموعة كيزاد، سيتمتع المصنع بالقدرة على تجميع وإعادة تدوير مخلفات الأسيد، ما يمكّن الشركة من تبني نهج اقتصاد دائري في أعمالها. وستقوم دانة للصلب في المرحلة الثانية من التوسع بإطلاق خط جلفنة مستمرة، وخط للطلاء الملون بمجمع كيزاد.

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