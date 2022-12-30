«إمباور» تجدد شهادات «الآيزو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) نجاحها في تجديد شهادات الآيزو لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (آيزو 45001:2018).

ويؤكد ذلك التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وبتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات وعمليات تبريد المناطق لتحقيق أقصى درجات رضا وسعادة المتعاملين البالغ عددهم أكثر من 110 آلاف متعامل.

وتمكنت «إمباور» من تجديد هذه الشهادات بعد اجتياز التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة الذي نظمته شركة «بيرو فيريتاس» بنجاح، حيث أصدرت الشهادات بناءً على مراجعة نظام الإدارة المتكاملة لـ «إمباور» التي تقوم بها الشركة ومحطات التبريد التابعة لها ومواقع المشاريع الجديدة بالإضافة إلى مركز خدمة المتعاملين للتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تحرص إمباور على توفير خدمات نوعية ترقى إلى طموحات المتعاملين وتراعي تلبية جميع احتياجاتهم وتحقيق سعادتهم، حيث إننا نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه بضرورة تبني أفضل الممارسات الحكومية وتحقيق الريادة على جميع المستويات وجعل العمل الحكومي في الدولة مرجعية عالمية بما ينسجم مع رؤية الإمارات وخطة دبي ومضامينهما في بلوغ أرفع درجات الريادة والتميز والأداء السباق والمبدع المبتكر في تلبية حاجات الفرد والمجتمع».

وأضاف: نجاحنا في تجديد شهادات الآيزو هو تأكيد على استدامة الأعمال واستمرارية التطور لدى الشركة، ودليل على مؤشرات الأداء القوية التي أظهرتها الشركة خلال اجتياز التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة، وهو ما يؤكد التزامنا بالمواصفات القياسية الدولية، حيث إن تجديد نظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015) المعتمد من قبل هيئة الاعتماد الوطنية في المملكة المتحدة (UKAS)، جاء نتيجة التحسين المستمر لفعالية النظام الإداري للجودة ما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين وتعزيز سعادتهم.

وبخصوص تجديد نظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، أكد بن شعفار أن «إمباور» ماضية في جهودها للحفاظ على البيئة وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الخصوص، وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية بعدم هدر الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، دون إغفال استمرارية التطور والنمو بما يتوافق مع أداء الأعمال بشكل صديق للبيئة.

وأنجزت «إمباور» نظام إدارة متكاملاً للجودة والصحة والسلامة والبيئة منذ عام 2006. ومن خلال إعادة اعتماد ISO14001: 2015، التزمت الشركة بأفضل المعايير الدولية والمحلية المعتمدة بشأن الصحة والسلامة والبيئة.

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