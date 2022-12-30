111.1 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 111.1 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 32 مبايعة بقيمة 98.56 مليون درهم منها مبايعتين للأراضي بقيمة 6.13 ملايين درهم و30 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 92.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 12.58 مليون درهم منها 3 رهون أراض بقيمة 6.94 مليون درهم و5 رهون فلل وشقق بقيمة 5.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الثانية بقيمة 3 ملايين درهم.

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