«دبي للمهرجانات والتجزئة» تقدم تجارب استثنائية خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: وام

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يقدم مهرجان دبي للتسوق تجارب مميزة لضيوفه من داخل الدولة وخارجها مع تعدد الفعاليات والأنشطة الترفيهية العالمية والعروض الترويجية والجوائز القيمة التي تسهم في إسعاد الكثيرين ممن يحظون بتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الحملات الترويجية.

ويعد التعاون المثمر بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق - والشركاء الاستراتيجيين خطوة مهمة في استمرارية ونجاح مهرجان دبي للتسوق الذي يعد الأطول من نوعه على مستوى العالم.

وعلى مدار سبعة أسابيع في الفترة من 15 ديسمبر الجاري حتى 29 يناير المقبل حرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتقديم مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة مثل "أضواء دبي" و"مليونير شير" و"اتصالات إم أو تي بي" وعروض طائرات "الدرون" الضوئية وعروض الألعاب النارية اليومية وغيرها الكثير.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يقع قطاع التجزئة في قلب التجارة والنمو في دبي. وتعد دبي عاصمة تسوق عالمية حيث تلعب دورا رئيسيا في جذب الزوار وتعزيز مستوى الحياة للمقيمين. لذلك نسعى باستمرار لتطوير عروض التجزئة لدينا في مراكز التسوق الرائدة عالميا والتي تعد موطنا لأفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية وخلق تجارب مختلفة ومشوقة للجميع".

وأضاف أن مهرجان دبي للتسوق هو السباق في تقديم تجارب البيع بالتجزئة للمتسوقين حيث نحرص دائماً على استمرارية هذا الحدث السنوي المميز من خلال تقديم فعاليات مبتكرة وترفيهية وذلك بفضل الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص معبرا عن امتنانه لدور الشركاء الأساسي في ازدهار ونجاح المهرجان.

من جهتهم أكد عدد من الشركاء الإستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق عن التزامهم بدعم جهود دبي لمواصلة استقطاب الزوار وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة السياحة العالمية ووجهة استراتيجية للأعمال والاستثمار والزيارة والعمل والعيش وتقديم العروض التسويقية والترفيهية والجوائز وتعزيز مبيعات متاجر التجزئة.

وتقدم الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق عروضا ترويجية مميزة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المؤقتة التي تقام في الهواء الطلق والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

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