9.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2250 مبايعة بقيمة 7.03 مليارات درهم، منها 179 مبايعة للأراضي بقيمة 1.39 مليار درهم و2071 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.64 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 175 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 95 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 336 مليون درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 133 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 269 مبايعة بقيمة 466 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 239 مبايعة بقيمة 340 مليون درهم وثالثة في الثنية الثالثة بتسجيلها 170 مبايعة بقيمة 468 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها ملياري درهم منها 50 رهنا لأراض بقيمة 710.27 مليون درهم و206 رهونات لفلل وشقق بقيمة 1.29 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 512 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 351 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 94 هبة بقيمة 537.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 301 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 79 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز