«دبي للتسوق» يواصل التخفيضات الجذابة والجوائز وعروض الترفيه

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مشروع إثراء ديرة، المجتمع النابض بالحياة، الذي يضم الوحدات السكنية والتجارية والشقق الفندقية، ومحلات البيع بالتجزئة، وموطن توسعة سوق الذهب في دبي، إطلاق حملة «تسوق واربح»، خلال مهرجان دبي للتسوق لمكافأة المتسوقين بالعديد من الجوائز.

ويمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من العديد من العروض الحصرية والخصومات الكبرى في المئات من منافذ البيع بالتجزئة، والتي تضم متاجر المجوهرات والعطور ومتاجر الملابس والأحذية والصيدليات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الواقعة في جميع أنحاء المشروع، الذي تبلغ مساحته 1.181.025 قدماً مربعة، تستمر حملة «تسوق واربح» حتى تاريخ 29 يناير 2023.

ويقدم «مشروع إثراء ديرة» جوائز تصل قيمتها إلى 250.000 درهم للمتسوقين، الذين ينفقون ما بين 50 إلى 1000 درهم خلال مهرجان دبي للتسوق.

حيث يحظى المتسوقون، الذين ينفقون 50 درهماً أو أكثر في المتاجر والمقاهي المشاركة بفرصة الفوز بقسائم سفر، وتناول الطعام، تصل قيمتها إلى 50.000 درهم إماراتي ضمن فئة «الجوائز المذهلة».

بينما ستتاح الفرصة لجميع من ينفقون 1000 درهم أو أكثر في متاجر المجوهرات أو الإلكترونيات أو العطور لربح سيارتين نيسان كيكس، بالإضافة إلى قسائم مجوهرات، بقيمة 50.000 درهم كجزء من فئة «الجوائز الكبرى».

وقال لاكلان جايد المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي: «أطلقنا العديد من العروض المبتكرة والمتنوعة، التي ستمنح العملاء تجربة تسوق مميزة، وتحثهم على العودة للمزيد من العروض، وتضم منطقة ديرة امتداد سوق الذهب في دبي، شيرينا بلازا، عوشة بلازا، ون ديرة، شما بلازا، وموزة بلازا، وغيرها.

ولمنح العملاء تجربة تسوق مريحة وسلسلة تم تخصيص مساحات واسعة لمواقف السيارات متعددة الطوابق، بالإضافة إلى مواقف السيارات الأخرى في جميع أنحاء المشروع، ويضم مشروع إثراء ديرة محطتي مترو، بالإضافة إلى محطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، ما يمنح الزائرين مجموعة متنوعة من خيارات التنقل للاختيار من بينها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز