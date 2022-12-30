إطلالة بانورامية من «دبي المالي العالمي» على عروض الألعاب النارية الأضخم في العالم

المصدر: دبي- البيان

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يطلق مركز دبي المالي العالمي، الفرصة للمقيمين في دبي وزوارها، متابعة عروض احتفالات رأس السنة 2023.

حيث يمكنهم من الاستمتاع بإطلالة بانورامية مُبهرة على عروض الألعاب الناريّة الأضخم في العالم، ومشاهدة عرض الألعاب النارية الأسطوري، الذي سيشهده برج خليفة، من أعلى الشرفات السطحية المذهلة في مركز دبي المالي العالمي، مع فرصة الاحتفال بصحبة العائلة والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية ساحرة.

ويوفر المركز تجربة استثنائية متكاملة بصحبة العائلة والأصدقاء، كما يمكّنهم من الاستمتاع بباقة مميزة من المطاعم المُدرجة على دليل «غولت آند ميلو»، والحاصلة على نجمة «ميشلان».

وستستعرض الحملة الجديدة Surprisingly DIFC، أروع التجارب والفعاليات التي يوفّرها مركز دبي المالي العالمي، حيث تكشف النقاب عن روائع المركز، الذي يتعدى كونه مجرد مكانٍ للعمل، وإنما أيضاً وجهة حضرية استثنائية، تسعى لتعزيز الثقافة والمجتمع على مدار العام، من خلال عروضه المتنوعة، بدءاً من المقاهي المحلية، ووصولاً إلى المطاعم الحائزة على نجمة «ميشلان»، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات ضمن قطاع التجزئة، والتي تلبي رغبات الجميع، والعروض الفنية المنظمة، والأنشطة التي تُرضي سائر الأذواق، ومختلف المراحل العمرية.

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