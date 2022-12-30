«ساي فليورز» تدعم خططها التوسعية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت شركة ساي فليورز لتصنيع المكونات الغذائية والتي تتخذ من مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مقراً لها منذ عام 2012 عبر منشآت مساحتها 5000 متر مربع، عن خطتها لتوسعة نطاق أعمالها بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب على منتجاتها من قِبل الشركات المُصنّعة للوجبات الخفيفة ومعالجة اللحوم في منطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

وشهدت ساي فليورز نمواً 10 أضعاف منذ تأسيسها عام 2012 في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، وتورد الشركة التوابل ونكهات الطعام اللازمة لصناعة معالجة المواد الغذائية في الإمارات وسلطنة عمان والأردن والسنغال ونيجيريا، وتشمل قائمة الشركات المحلية الكبرى التي تحصل على منتجات ساي فليورز مجموعة الكبير وسِيارا الشرق الأوسط والمصنع الوطني للمواد الغذائية وشركة جلوبال للصناعات الغذائية وغيرها .

وقالت مامتا كاتري، مدير إدارة ساي فلافرز: نعمل على استثمار نحو 4 ملايين درهم وزيادة القوى العاملة لدينا لتنفيذ خطط الشركة التوسعية، ويشمل ذلك إطلاق منتجات مثل خلطات ونكهات اللحوم المخصصة لخدمة قطاع معالجة اللحوم، وسنقوم كذلك بتقديم حزمة خاصة لمتاجر التجزئة وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وسيتم أيضاً إدراج جميع المنتجات في متاجرنا الإلكترونية.

وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن توسعة شركة ساي فليورز لنطاق أعمالها يمثل إضافةً لنمو قطاع الأغذية في الإمارة.

حيث يضم مجتمع أعمال راكز مئات الشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات والتي بدورها تُكوّن مجموعة متنامية تعمل على تلبية الطلب الإقليمي والدولي وإنشاء سلسلة قيمة غذائية محلية أكثر استدامة في دولة الإمارات. وتواصل راكز دعمها للنمو الحيوي للشركات العاملة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات والذي يُشكل أحد أهم ركائز الصناعات لدينا.

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