دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تختتم جولة ترويجية في السعودية والكويت

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «الجولة الترويجية الخليجية لحملة حياكم في أبوظبي 2022»، في الرياض وجدة والدمام والكويت، بمشاركة 17 من شركاء الدائرة.

واستعرض الشركاء سوياً، كيف يمكن للعائلات والأصدقاء والشباب، على اختلاف اهتماماتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية الملهمة، ومعالم الجذب السياحية في الإمارة في موسم الشتاء.

انطلقت الجولة الترويجية في 19 ديسمبر، وكانت أولى محطاتها في السعودية، التي تعد من أكبر خمس أسواق رئيسة للزوار إلى أبوظبي، فيما كانت المحطة الأخيرة للجولة في الكويت. وشهدت الجولة عقد العديد من اللقاءات الفردية والعروض التقديمية والمناقشات الجماعية، حيث التقت الدائرة والوفد المرافق لها، مع حوالي 600 من الجهات والوكالات العاملة والمعنية بقطاع السفر والسياحة.

حيث استعرضوا حملة الوجهة الجديدة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك»، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أجندة فعاليات أبوظبي، الحافلة بالتجارب والأنشطة المشوقة، والتي تواصل استضافة مجموعة رائعة من الفعاليات الرياضية، والترفيهية العائلية، والثقافية، والموسيقية.

وقال عبد الله يوسف مدير تطوير سوق السفر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: دول التعاون من أكبر أسواقنا الرئيسة للسياحة الترفيهية. ونسعى من خلال هذه الجولة إلى تأكيد دعمنا لشركائنا بقطاع السياحة، وتسليط الضوء على أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها وجهتنا، وتقديم حملتنا الترويجية الجديدة، التي من شأنها أن تلهم وتستقطب المزيد من الزوار إلى أبوظبي لقضاء عطلة لا تُنسى.

تجارب عائلية

وسلطت الجولة الضوء على التجارب الترفيهية العائلية في الإمارة، بما في ذلك جزيرة ياس، التي تحتضن عدداً من المدن الترفيهية العالمية الحائزة على جوائز مثل «عالم فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة فيراري، و«ياس ووترورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوجهات الترفيهية، مثل ياس باي، وممشى السعديات.

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