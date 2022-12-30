الاتحاد تحتفي بالمسافر رقم 10 ملايين للعام 2022

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت الاتحاد للطيران بنقل المسافر رقم 10 ملايين خلال عام 2022.

وفوجئ المسافر وأفراد أسرته على متن الرحلة رقم EY205 المتجهة من مومباي إلى أبوظبي بطاقم الرحلة يحتفل بهم من خلال تقديم الحلوى، وتذاكر سفر ذهاب وإياب، وعضوية ذهبية في برنامج ضيف الاتحاد ونماذج طائرات وكاميرا بولارويد فورية لالتقاط اللحظة الاحتفالية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: نتوجه بالشكر لكل ضيف من ضيوف الاتحاد للطيران الذين اختاروا السفر مع شركتنا الحائزة على الجوائز، وخدماتنا الموثوقة على امتداد عام 2022. ويُعتبر تحقيق هذا الهدف إنجازاً مهماً للشركة ولعائلة الاتحاد بأكملها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز