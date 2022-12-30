e& تمنح «إنوفيشنز جروب» جائزة أفضل وكالة تعهيد

المصدر: (دبي- البيان)

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حصدت شركة «انوفيشنز جروب» جائزة e& لسنة 2022 بصفتها «أفضل وكالة تعهيد».

ونظمت e& حدثاً لتكريم شركائها المميزين بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة e&، عبيد بوكشه، والرئيس التنفيذي للمشتريات سعيد الزرعوني.

وانوفيشنز جروب هي شركة متخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية في دولة الإمارات وتختص بالتوظيف وتعهيد الموارد البشرية وتعهيد كشوف المرتبات.

وتسلم الجائزة، أثناء الحدث الذي أقيم في أبوظبي، أشيش ناندا، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنوفيشنز الإمارات.

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